Разрабатываются меры поддержки малого и среднего бизнеса

Об этом 30 марта в ходе еженедельного совещания в Доме Правительства сообщил заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития и имущественных отношений Иван Моторин.

С учетом решений, принятых на федеральном уровне, Минэкономразвития Чувашии разрабатываются дополнительные меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Основной упор планируется сделать на финансовую поддержку, в том числе со стороны региональных гарантийных и микрофинансовых организаций. На днях в Минэкономразвития России была направлена заявка на их докапитализацию. В текущем году из федерального бюджета этим организациям также будет выделен 1 млрд рублей в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики. Дополнительное финансирование позволит выдавать субъектам МСП больше льготных микрозаймов и поручительств для привлечения кредитных средств.

Не оставят без внимания и те субъекты малого и среднего бизнеса, которые уже имеют долговые обязательства. Микрофинансовые институты будут в индивидуальном порядке отрабатывать с каждым заемщиком реструктурирование займов, возможности увеличения суммы микрозаймов, предоставляемых без залогового обеспечения, а также реструктуризацию, пролонгацию микрозаймов в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств.

В проекте плана обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в республике также предусматриваются отсрочка по арендной плате за государственное имущество, рассрочка платежа по договорам купли-продажи земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, установление налоговых льгот по земельному налогу.

Прорабатываются вопросы введения механизма неприменения штрафных санкций по отдельным государственным и муниципальным контрактам, предоставление ресурсоснабжающими организациями отсрочки платежа за потребленные жилищно-коммунальные услуги для субъектов малого и среднего предпринимательства, а также приостановление назначенных проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

Помимо всего вышеперечисленного, Иван Моторин предложил предусмотреть субсидии из республиканского бюджета субъектам МСП на возмещение затрат на модернизацию оборудования, закупленное в предшествующем и текущем году, а также по уплате лизинговых платежей.

«Надо отметить, что ситуация в значительной степени неоднозначная. Поэтому наша задача в условиях очень существенного падения оборота организаций поддержать бизнес, а также создать стимулы для их развития. Предприниматели должны сохранить свой бизнес и деловых партнёров, а сотрудники – рабочие места и уверенность в завтрашнем дне», – подчеркнул вице-премьер.

Врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев предложил вынести обсуждение антикризисных мер для бизнеса на заседание Совета по стратегическому развитию и проектной деятельности, которое состоится завтра, 31 марта.

Он также сообщил, что планирует встретиться с руководителями банков, чтобы обсудить вопросы предоставления «кредитных каникул», о которых говорил Президент России.

«В течение этой недели нам надо выработать четкий алгоритм действий по реализации поручений Президента. Понятно, что все будет утверждаться на уровне нормативных документов как законодательного характера, так и подзаконных актов Правительства Российской Федерации. Но нам нужно идти по пути опережения с тем, чтобы дать людям понимание, как все это будет реализовываться», – заключил он.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.