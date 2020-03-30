Очки и сигареты исключили из списка жизненно необходимых товаров

Список товаров, отнесенных к жизненно необходимым, изменен распоряжением главы правительства. В обновленной версии документа по-прежнему осталось 23 пункта, но его содержание заметно изменилось.

В перечне остались санитарно-гигиенические товары: одноразовые маски, антисептик для рук, зубные щетки и пасты, мыло: туалетное и хозяйственное, салфетки: сухие и влажные, туалетная бумага, гигиенические прокладки и стиральные порошки.

Кроме того, включены товары для детей: подгузники, пеленки, шампуни для новорожденных, крем от опрелостей детский, бутылочки для кормления, соска-пустышка. Также есть спички и свечки, топливо (бензин, дизель, сжиженный газ) и целая группа зоотоваров, включая ветеринарные препараты и корма.

При этом к жизненно необходимым больше не будут относиться табак, пресса, автозапчасти, электрооборудование, кабельная продукция, бытовые приборы. Секвестру подверглось компьютерное, электронное и оптическое оборудование. Исключены из списка предметы садово-огородные и инвентарь, строительные и отделочные материалы и инструменты, санитарно-технические и противопожарные изделия, очки, линзы и их части, похоронные принадлежности.

Из перечня товаров первой необходимости исключили:

табак,

автозапчасти;

электрооборудование;

кабельную продукцию;

бытовые приборы;

оборудование компьютерное, электронное и оптическое;

предметы садово-огородные и инвентарь;

строительные и отделочные материалы и инструменты;

санитарно-технические изделия;

товары для предупреждения пожаров и пожаротушения;

печатные СМИ;

похоронные принадлежности;

очки, линзы и их части.

В этот федеральный перечень местные власти могут вносить свои поправки, исходя из конкретной санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе.

Список был составлен для реализации указа президента о нерабочей неделе. Для организаций, участвующих в производстве, поставке и продаже этих товаров, неделя с 30 марта по 5 апреля остается рабочей, в то время как людям, занятым в других отраслях, предстоит провести эти дни дома.

Источник: RG.ru