Оставайтесь дома и получайте услуги дистанционно

В первый день недели, объявленной по всей стране выходной в целях профилактики распространения коронавируса, для журналистов СМИ Чувашии был организован брифинг в режиме видеоконференцсвязи, в котором приняли участие руководители республиканских подразделений Пенсионного фонда, Федеральной налоговой службы, Фонда социального страхования и Почты России. Основная цель брифинга – как можно более массово распространить среди жителей региона информацию о возможностях дистанционного обслуживания населения.

Начиная с 30 марта прием в клиентских службах управлений Пенсионного фонда России ведется только по предварительной записи и только по тем услугам, которые нельзя получить дистанционно через «Личный кабинет» на сайте ПФР или портале Госуслуг, сообщила управляющая отделением ПФР по Чувашии Роза Кондратьева. Записаться на прием можно на сайте ПФР (Личный кабинет гражданина / Запись на прием) или по телефону регионального контакт-центра 8(8352) 64-91-14, а также по стационарным телефонам «горячих линий», которые работают во всех районах (горячая линия в городе Шумерле 8(835-36) 2-44-60). Спикер отметила, что сегодня электронные сервисы ПФР охватывают практически все направления деятельности фонда и предоставляемые выплаты. Вопросы относительно назначенных выплат и предоставления услуг фонда можно направить в круглосуточном режиме через онлайн-приемную на официальном сайте ПФР (Личный кабинет / Задать вопрос онлайн), а также в группе в социальной сети «ВКонтакте» («Пенсионный фонд РФ по Чувашской Республике»). Для удобства маломобильных граждан будут осуществляться выездные приемы. Что касается пенсий, то 27 марта средства по 15 апреля включительно перечислены в кредитные организации и в почтовые отделения для дальнейшей выплаты.

Пенсии будут доставлять почтальоны согласно своим графикам. Помимо этого, многие услуги Почта России переориентирует на то, чтобы люди не посещали отделения связи, сказала главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Чувашской Республики Оксана Иванова. Почта России относится к числу непрерывно действующих организаций и это означает, что она не может полностью остановить свою операционную деятельность. Однако с 30 марта по 1 апреля отделения почтовой связи в республике будут недоступны для посещения клиентами. При этом почтальоны продолжат работу в обычном режиме. Через них можно будет получать и социальные пособия, и оплачивать коммунальные платежи, оформить подписку и купить периодику. Сотрудники продолжат обработку посылок и письменной корреспонденции. Юрлица направить корреспонденцию в почтовое отделение для дальнейшей отправки могут только по предварительному звонку. Определен и перечень стран, в которые сейчас пересылка не осуществляется. Все вопросы можно задать на «горячую линию» 8(8352) 63-62-12.

Не прекращают работать и налоговые инспекции. Просто с 30 марта по 3 апреля временно прекратили личный прием клиентов, переориентируя их на взаимодействие посредством электронных сервисов. Об этом рассказала руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике Марина Петрова. С 6 апреля налогоплательщики смогут попасть на прием в налоговые органы только по предварительной записи на сайте ФНС. Как пояснила спикер, сейчас для граждан, предпринимателей и юридических лиц доступны более 50 интерактивных сервисов. На сайте налоговой службы услуги и справочная информация доступны в режиме 24/7. Насколько это удобно, говорит тот факт, что уже более 130 тысяч жителей региона имеют свои «личные кабинеты», позволяющие оперативно подавать документы, получать услуги и прочее.

В прежнем режиме – для сотрудников – работает с 30 марта по 3 апреля и региональное отделение Фонда социального страхования по Чувашии. И.о. заместителя управляющего Михаил Семенов также призывал граждан воздержаться от личного посещения и получать государственные услуги дистанционно через ресурсы Фонда социального страхования – «личный кабинет получателя услуг ФСС» (для граждан) или через специальный шлюз (для работодателей), Единый портал государственных и муниципальных услуг. Если необходима консультация, можно позвонить по телефону (8352) 30-39-00. Телефон «горячей линии» по вопросам оформления электронного больничного по коронавирусу — (8352) 30-39-09, 8 800 3027549.