Начался пожароопасный сезон

В выходные дни многие горожане направились в леса Заволжья, несмотря на рекомендации оставаться дома и соблюдать меры предосторожности в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Работники Чебоксарского лесничества, Лесной охраны проводили усиленное патрулирование лесов, чтобы не допустить лесные пожары из-за беспечности отдыхающих. В результате проведены профилактические беседы с туристами, потушено порядка 40 костров. Благодаря принятым мерам на территории Заволжья лесные пожары не допущены.

В соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г. № 417, в связи со сходом снежного покрова на землях лесного фонда и установлением положительных среднесуточных температур воздуха начало пожароопасного сезона в лесах установлено с 30 марта 2020 года. С начала сезона лесопожарными формированиями будет обеспечено соответствующее патрулирование лесных участков по установленным маршрутам, будет осуществляться мониторинг пожарной опасности в лесах, в том числе и с вышек.

В настоящий момент установился 2 класс пожарной опасности в лесах. Призываем граждан оставаться дома и не посещать леса.

Источник: Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики.