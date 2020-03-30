Информация о ходе полевых работ

На 30 марта к подкормке озимых зерновых культур приступили аграрии всех муниципальных районах республики. Всего подкормлено 35,6 тыс. га, это 38,2% площади озимого сева. В 2019 году к подкормке приступили 10 апреля.

В 6 муниципальных районах (Вурнарском, Красноармейском, Мариинско-Посадском, Цивильском, Шемуршинском и Яльчкском) подкормлено более половины площадей озимого сева.

В 12 муниципальных районах проводится подкормка многолетних трав. Всего подкормлено 7,8 тыс. га.

В 4 районах приступили к боронованию многолетних трав, пробороновано 585 га.

В сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах 4 муниципальных районов ведется протравливание семян зерновых и зернобобовых культур. На текущую дату протравлено 135 тонн.

Источник: Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики.



