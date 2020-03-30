Жителям Чувашии увеличены пенсии с 1 апреля

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, с 1 апреля 2020 года проиндексированы на 6,1 %.

В результате индексации повышен уровень пенсионного обеспечения около 26 тыс. пенсионеров Чувашии, из которых 24,3 тыс. человек – получатели социальных пенсий. Так, размер пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства первой группы увеличивается на 773 рубля и составит 13454,64 рубля.

Коэффициент индексации социальных пенсий в 2020 году почти в 2 раза выше инфляции и значительно превышает индексы за предыдущие два года: в 2019 году – 2%, в 2018 году – 2,9%.

Индексация госпенсий, в том числе социальных, производится независимо от факта работы пенсионера.

Одновременно, исходя из соответствующих размеров соцпенсий, с 1 апреля 2020 года повышены пенсии по государственному пенсионному обеспечению инвалидов и участников ВОВ, жителей блокадного Ленинграда, инвалидов вследствие военной травмы, полученной в период службы по призыву, пенсии граждан, пострадавших в результате радиационных катастроф и членов их семей. Кроме того, увеличены размеры дополнительного материального обеспечения за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией и другие выплаты, повышение которых зависит от индексации социальных пенсий.

В Чувашской Республике в результате апрельской индексации ежемесячные расходы на выплату пенсий увеличатся на 13,8 млн рублей, потребность на финансирование повышения до конца года составит 124,5 млн рублей.

Пресс-служба Отделения Пенсионного фонда РФ по Чувашской Республике.