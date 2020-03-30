В Шумерлинском комплексном центре социального обслуживания населения организована «горячая линия» по доставке продуктов питания первой необходимости и лекарственных средств для лиц, старше 60 лет

В бюджетном учреждении Чувашской Республики «Шумерлинский комплексный центр социального обслуживания населения» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики организована «горячая линия» по доставке продуктов питания первой необходимости и лекарственных средств по рецептам врачей для лиц, старше 60 лет, проживающих на территории города Шумерля и Шумерлинского района.
Телефоны «горячей линии»:
8 (8352)26-11-11
8(83536)2-43-83
8(83536)2-00-84
8(83536)2-81-06
8(83536)2-69-11
8(83536)2-05-36
8-927-844-83-72.
Сайт администрации города Шумерли.
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