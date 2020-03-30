В Шумерлинском комплексном центре социального обслуживания населения организована «горячая линия» по доставке продуктов питания первой необходимости и лекарственных средств для лиц, старше 60 лет

В бюджетном учреждении Чувашской Республики «Шумерлинский комплексный центр социального обслуживания населения» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики организована «горячая линия» по доставке продуктов питания первой необходимости и лекарственных средств по рецептам врачей для лиц, старше 60 лет, проживающих на территории города Шумерля и Шумерлинского района.

Телефоны «горячей линии»:

8 (8352)26-11-11

8(83536)2-43-83

8(83536)2-00-84

8(83536)2-81-06

8(83536)2-69-11

8(83536)2-05-36

8-927-844-83-72.



Сайт администрации города Шумерли.

