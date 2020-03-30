В Шумерле стартует акция «Женское лицо Победы»

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Шумерле стартует Всероссийская патриотическая акция «Женское лицо Победы», которую проводит Совет женщин совместно с историко-краеведческим музеем.

Акция посвящается подвигу всех женщин — участниц войны и тружеников тыла. 800 тысяч женщин во время Великой Отечественной войны воевали на различных фронтах. Среди них – медсестры, летчицы, снайперы, зенитчицы и др. А сколько тех, кто трудился в тылу — в полях, у станков, возводил заводы и фабрики. Огромный труд лежал на хрупких женских плечах.

Участником акции «Женское лицо Победы» может стать любой житель города Шумерли без возрастного ограничения.

Для участия необходимо представить черно-белые или цветные фотографии из семейного архива (в отсканированном виде); фотографию сегодняшнего дня; жанровые фотографии с праздников, памятных мероприятий. Каждый снимок должен сопровождаться кратким описанием в свободной форме (предпочтительно, чтобы это была короткая история человека, изображенного на фотографии). Фотография и ее описание размещаются на одном листе формата А4, текст печатается шрифтом 14. Количество работ от одного участника не ограничено.

Фотографии могут быть принесены в историко-краеведческий музей г. Шумерля или направлены на электронную почту: shummus1983@mail.ru с указанием Ф.И.О. участника, возраста, адрес.

Работы принимаются с 6 апреля 2020 года до 6 мая 2020 года.

Сайт администрации города Шумерли.

