30 Мар

В Шумерле прошел рейд на предмет соблюдения ограничений режима работы торговых объектов

30 марта администрацией города Шумерли был организован рейд с участием газеты «Вперед» на предмет соблюдения ограничений режима работы торговых объектов, точек общественного питания, парикмахерских, салонов связи и других объектов во исполнение Распоряжения Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 г. № 762-р. В состав рейда вошли главный специалист-эксперт отдела экономики, предпринимательства и торговли администрации города Татьяна Хайдукова, , и.о. начальника территориального отдела Роспотребнадзора по Чувашской Республике в г. Шумерле Виктор Максимов, участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Шумерлинский» Юрий Браткин.

Выявленные нарушения в работе торговых объектов документально зафиксированы. В частности, на момент осмотра в салоне сотовой связи МТС не были выполнены санитарные и противоэпидемические мероприятия по приостановке работы объекта, о чем комиссией был составлен соответствующий акт. 

В течение недели рейды будут продолжены.

Напомним, правительство РФ в воскресенье, 29 марта, внесло уточнения в перечень товаров первой необходимости, который был утвержден распоряжением Кабинета Министров ранее. Региональные власти имеют право вносить изменения в этот список на уровне субъектов РФ, исходя из санитарно-эпидемической ситуации.

Обновленный список получил название «Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости». Как и предыдущий, он состоит из 23 пунктов, некоторые из которых конкретизированы, а другие заменены. Уточненный список содержит следующие пункты:

  1. Санитарно-гигиеническая маска
  2. Антисептик для рук
  3. Салфетки влажные
  4. Салфетки сухие
  5. Мыло туалетное
  6. Мыло хозяйственное
  7. Паста зубная
  8. Щетка зубная
  9. Бумага туалетная
  10. Гигиенические прокладки
  11. Стиральный порошок
  12. Подгузники детские
  13. Спички, коробок
  14. Свечи
  15. Пеленка для новорожденного
  16. Шампунь детский
  17. Крем от опрелостей детский
  18. Бутылочка для кормления
  19. Соска-пустышка
  20. Бензин автомобильный
  21. Дизельное топливо
  22. Сжиженный природный газ
  23. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты).

Автор записи: tanya

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