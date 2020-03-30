В Шумерле прошел рейд на предмет соблюдения ограничений режима работы торговых объектов

30 марта администрацией города Шумерли был организован рейд с участием газеты «Вперед» на предмет соблюдения ограничений режима работы торговых объектов, точек общественного питания, парикмахерских, салонов связи и других объектов во исполнение Распоряжения Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 г. № 762-р. В состав рейда вошли главный специалист-эксперт отдела экономики, предпринимательства и торговли администрации города Татьяна Хайдукова, , и.о. начальника территориального отдела Роспотребнадзора по Чувашской Республике в г. Шумерле Виктор Максимов, участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Шумерлинский» Юрий Браткин.



Выявленные нарушения в работе торговых объектов документально зафиксированы. В частности, на момент осмотра в салоне сотовой связи МТС не были выполнены санитарные и противоэпидемические мероприятия по приостановке работы объекта, о чем комиссией был составлен соответствующий акт.



В течение недели рейды будут продолжены.



Напомним, правительство РФ в воскресенье, 29 марта, внесло уточнения в перечень товаров первой необходимости, который был утвержден распоряжением Кабинета Министров ранее. Региональные власти имеют право вносить изменения в этот список на уровне субъектов РФ, исходя из санитарно-эпидемической ситуации.

Обновленный список получил название «Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости». Как и предыдущий, он состоит из 23 пунктов, некоторые из которых конкретизированы, а другие заменены. Уточненный список содержит следующие пункты: