Благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени Наташи Едыкиной приглашает к участию в творческом конкурсе

ПРЕСС-РЕЛИЗ с 2 апреля по 2 мая 2020 года

Благотворительный фонд поддержки детей пострадавших в ДТП имени «Наташи Едыкиной»

ПРИГЛАШАЕТ К УЧАСТИЮ В III ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ рисунков по ПДД

«РОССИЯНЕ С

РОЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ!»

приуроченном к международному дню семьи и дню образования службы пропаганды безопасности дорожного движения

ЦЕЛЬ

конкурса:

— конкурс рисунков проводится с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей через художественно-эстетические навыки и способности.

ЗАДАЧИ конкурса:

активизация деятельности

образовательных учреждений по

обучения воспитанников нормам и правилам

дорожного движения и безопасного поведения на дорогах;

— повышения интереса у детей к

безопасности жизнедеятельности на дорогах;

— приобщение детей и

родителей к общим нормам культурного

поведения на дорогах;

-привлечение внимания родителей, общественности к проблемам детского

дорожно-транспортного травматизма;

- развитие социальной активности

родителей в области безопасности дорожного движения;

- пропаганда здорового и

безопасного семейного образа жизни;

— развитие творческих способностей детей.

Конкурс

проводится в рамках проекта «Со

светофоровой наукой по добрым дорогам детства» реализуемого с целью профилактики дорожно-транспортных

происшествий с участием детей через

художественно-эстетические навыки и способности детей.

К участию в конкурсе приглашаются дети от 3

до 14 лет.

Заявки (в электронном печатном виде, формат Word) на участии в конкурсе и творческие работы (подписанные в сканированном варианте) принимаются с 02.04.2020 г. по 02.05.2020 г. на электронный адрес: blag.fond-dtp.konkurs@yandex.ru

Дополнительная информация по телефону: +79039476681(WhatsApp; Viber; Telegram) звонить и писать смс с 8:00 до 18:00 по Московскому времени в рабочие дни!

Миссия фонда: помощь детям, пострадавшим в ДТП, пропаганда и воспитание общей культуры поведения участников дорожного движения.

ПРИГЛАШАЕМ СПОНСОРОВ И ПАРТНЁРОВ!