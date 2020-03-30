Благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени Наташи Едыкиной приглашает к участию в творческом конкурсе

ПРЕСС-РЕЛИЗ с 2 апреля по 2 мая 2020 года
Благотворительный фонд поддержки детей пострадавших в ДТП имени «Наташи Едыкиной»
ПРИГЛАШАЕТ К УЧАСТИЮ В III ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ рисунков по ПДД
«РОССИЯНЕ С
РОЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ!»
приуроченном к международному дню семьи и дню образования службы пропаганды безопасности дорожного движения
ЦЕЛЬ
конкурса:
— конкурс рисунков проводится с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей через художественно-эстетические навыки и способности.
ЗАДАЧИ конкурса:
активизация деятельности
образовательных учреждений по
обучения воспитанников нормам и правилам
дорожного движения и безопасного поведения на дорогах;
— повышения интереса у детей к
безопасности жизнедеятельности на дорогах;
— приобщение детей и
родителей к общим нормам культурного
поведения на дорогах;
-привлечение внимания родителей, общественности к проблемам детского
дорожно-транспортного травматизма;
- развитие социальной активности
родителей в области безопасности дорожного движения;
- пропаганда здорового и
безопасного семейного образа жизни;
— развитие творческих способностей детей.
Конкурс
проводится в рамках проекта «Со
светофоровой наукой по добрым дорогам детства» реализуемого с целью профилактики дорожно-транспортных
происшествий с участием детей через
художественно-эстетические навыки и способности детей.
К участию в конкурсе приглашаются дети от 3
до 14 лет.
Заявки (в электронном печатном виде, формат Word) на участии в конкурсе и творческие работы (подписанные в сканированном варианте) принимаются с 02.04.2020 г. по 02.05.2020 г. на электронный адрес: blag.fond-dtp.konkurs@yandex.ru
Дополнительная информация по телефону: +79039476681(WhatsApp; Viber; Telegram) звонить и писать смс с 8:00 до 18:00 по Московскому времени в рабочие дни!
Миссия фонда: помощь детям, пострадавшим в ДТП, пропаганда и воспитание общей культуры поведения участников дорожного движения.
ПРИГЛАШАЕМ СПОНСОРОВ И ПАРТНЁРОВ!
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