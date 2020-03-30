30 Мар

Благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени Наташи Едыкиной приглашает к участию в творческом конкурсе

ПРЕСС-РЕЛИЗ с 2 апреля по 2 мая 2020 года

Благотворительный  фонд  поддержки  детей пострадавших в ДТП имени «Наташи Едыкиной» 

ПРИГЛАШАЕТ К УЧАСТИЮ В III ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ рисунков по ПДД 

«РОССИЯНЕ  С
РОЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ!»

приуроченном к международному дню семьи и дню образования службы пропаганды безопасности дорожного движения

    ЦЕЛЬ
конкурса: 

— конкурс рисунков проводится с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей  через художественно-эстетические навыки и способности.

           ЗАДАЧИ конкурса:

активизация деятельности 
образовательных учреждений  по
обучения воспитанников  нормам и правилам
дорожного движения и безопасного поведения на дорогах;

— повышения  интереса у детей к
безопасности жизнедеятельности на дорогах;

— приобщение  детей и
родителей  к общим нормам культурного
поведения на дорогах;

-привлечение внимания родителей, общественности к проблемам детского
дорожно-транспортного травматизма; 

-  развитие социальной активности
родителей в области безопасности дорожного движения; 

-  пропаганда здорового и
безопасного семейного образа жизни;

— развитие творческих способностей детей.

Конкурс
проводится в рамках  проекта «Со
светофоровой наукой по добрым дорогам детства» реализуемого  с целью профилактики дорожно-транспортных
происшествий с участием детей  через
художественно-эстетические навыки и способности детей.

К участию в конкурсе приглашаются дети от 3
до 14 лет.

Заявки (в электронном печатном виде, формат Word)  на участии в конкурсе и творческие работы (подписанные в сканированном варианте) принимаются с 02.04.2020 г. по 02.05.2020 г. на электронный  адрес: blag.fond-dtp.konkurs@yandex.ru

Дополнительная информация по телефону: +79039476681(WhatsApp; Viber; Telegram)  звонить и писать смс с 8:00 до 18:00 по Московскому времени в рабочие дни!

 Миссия фонда: помощь детям, пострадавшим в ДТП, пропаганда и воспитание общей культуры поведения участников дорожного движения.

ПРИГЛАШАЕМ СПОНСОРОВ И ПАРТНЁРОВ!

Автор записи: anna

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