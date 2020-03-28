28 Мар

Олег Николаев подводит итоги прошедшей недели

Автор записи: anna

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27 Мар

Минтруд Чувашии сообщает, что выплаты по всем мерам поддержки не прекратятся и будут и продлеваться автоматически, без представления каких-либо справок и посещения отделов социальной защиты населения

В течение ближайших шести месяцев социальные выплаты в Чувашии будут...

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