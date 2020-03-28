Олег Николаев подводит итоги прошедшей недели

Похожие записи '
28 Мар
В Чувашии введены дополнительные меры по снижению риска распространения коронавирусной инфекции
Согласно указу с сегодняшнего дня, 28 марта, до особого распоряжения...
27 Мар
Минтруд Чувашии сообщает, что выплаты по всем мерам поддержки не прекратятся и будут и продлеваться автоматически, без представления каких-либо справок и посещения отделов социальной защиты населения
В течение ближайших шести месяцев социальные выплаты в Чувашии будут...
27 Мар
В Минздраве России обсудили меры по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в Чувашии
27 марта в Москве врио Главы Чувашской Республики Олег...
27 Мар
Совместная работа в интересах жителей Чувашии
Сегодня, 27 марта врио Главы Чувашии Олег Николаев находится в командировке...
27 Мар
Путин разрешил кабмину замораживать цены на лекарства
Президент Владимир Путин подписал закон о праве правительства...
Комментарии: