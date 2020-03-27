Шумерлинский районный суд: основные направления работы

В 2019 году существенно увеличилось количество уголовных дел, рассмотренных в Шумерлинской районном суде. Это связано с изменением подсудности по некоторым направлениям. Так, в соответствии со ст. 157 УК РФ неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей отнесена к подсудности районного суда, тогда как ранее данную категорию дел рассматривали мировые судьи. Судьями Шумерлинского районного суда рассмотрено 168 уголовных дел (в 2018 году — 125) и 459 материалов в рамках судебного контроля по ходатайствам органов предварительного следствия и дознания о даче разрешений на производство следственных действий, 197 дел об административных правонарушениях и 836 гражданских и административных дел (в 2018 году – 1318 дел). Количество гражданских дел значительно уменьшилось в связи с тем, что сельские поселения завершили подачу исков, связанных с признанием права муниципальной собственности на невостребованные гражданами земельные участки.

Из общего количества рассмотренных уголовных дел в особом порядке принятия судебного решения, без проведения судебного разбирательства в связи с согласием подсудимого с предъявленным обвинением, рассмотрено 58 дел (в 2018 году — 68 при общем числе рассмотренных дел 125).

Из 192 лиц, осужденных за совершение преступлений, 37 были осуждены к лишению свободы, 2 — к ограничению свободы, 2 – к принудительным работам, 26 – к обязательным работам, 33 – к исправительным работам, 6 – к штрафу, 36 – к условному осуждению. В отношении 32 лиц дела были прекращены по нереабилитирующим основаниям (в основном это дела частного обвинения, которые были прекращены за примирением сторон).

Существенное место в судебной практике районного суда занимают пенсионные споры. В связи с реорганизацией органов Пенсионного фонда и присоединением Ядринского подразделения к отделению Пенсионного фонда по г. Шумерле и Шумерлинском районе возросло количество дел данной категории, за 2019 год было рассмотрено 87 дел.

Важное социальное значение имеют семейные споры, количество которых в 2019 году также увеличилось в связи с изменением подсудности, и иные возникающие из семейно-правовых отношений дела. С 1 октября 2019 года дела данной категории относятся к подсудности федерального суда, тогда как ранее рассматривались мировыми судьями (например, изменение размера алиментов, взыскание алиментов в твердой денежной сумме).

Страховые споры с 1 июня 2019 года в досудебном порядке стали рассматривать уполномоченные по правам потребителей финансовых услуг, что способствует добровольному и оперативному исполнению страховых обязательств. В связи с этим количество дел данной категории заметно снизилось, и в 2019 году в Шумерлинском районном суде было рассмотрено всего 4 дела (в 2018 году — 9 дел).

Основными категориями дел об административных правонарушениях продолжают оставаться: мелкое хулиганство – 127 дел (в 2018 году — 172 дела), по которым назначен штраф 93 лицам и арест 33 лицам; побои — 27 дел (в 2018 году — 72), по которым в основном назначен штраф, но были случаи назначения ареста и обязательных работ.

В 2019 году существенно снизилось количество ходатайств органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Судом рассмотрены 29 таких ходатайств (в 2018 году — 43), из них 21 было удовлетворено, по 8 отказано, судом была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Верховный Суд Российской Федерации ориентирует суды на избрание меры пресечения в виде заключения под стражу только в исключительных случаях, когда невозможно избрание иной, более мягкой, меры пресечения.

Судом активно ведется работа по размещению в сети Интернет судебных решений, расширяется возможность подачи документов в суд в электронном виде, возможность вести рассмотрение дел через систему видеоконференцсвязи. На официальном сайте Шумерлинского районного суда размещена подробная информация о судебном делопроизводстве. В 2019 году размещено 577 судебных актов по гражданским делам, 79 приговоров и 197 дел об административных правонарушениях.

С 1 октября 2019 года приступили к работе 9 кассационных и 5 апелляционных судов общей юрисдикции. В связи с этим внесены поправки в гражданско-процессуальное, уголовно-процессуальное и административное законодательство, предусматривающие введение принципа сплошной кассации. В соответствии с этим принципом все кассационные жалобы рассматриваются судами в судебном заседании, при этом любое дело может быть истребовано из суда еще до его окончательного разрешения. Чувашская Республика отнесена к шестому Кассационному суду общей юрисдикции, расположенному в Самаре, и к четвертому Апелляционному суду общей юрисдикции, который расположен в Нижнем Новгороде.

С 1 июня 2018 года вступил в действие закон, согласно которому в районных судах стал действовать суд присяжных при рассмотрении уголовных дел об убийствах, об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть, о сбыте и производстве наркотиков и их контрабанде в особо крупном размере и др. По состоянию на сегодняшний день ходатайств о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей обвиняемые не заявляли.

В. Свиягина, председатель Шумерлинского райсуда.