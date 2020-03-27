Школьники уйдут на дистанционное обучение

В соответствие с приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 104 от 17.03.2020 г., рекомендациями Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики принято решение: по окончании весенних каникул с 30 марта и до особого распоряжения перевести школьников на обучение с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. В связи с решением сделать следующую неделю нерабочей весенние каникулы продлятся до 5 апреля.

Для перехода на дистанционное обучение есть все возможности: электронные дневники и учебники, онлайн-платформы для бесплатных вебинаров, образовательные порталы для школьников. Переход на дистанционное обучение осуществляется по заявлению родителей (законных представителей), которое можно передать любым удобным способом (по электронной почте, по телефону, оставить на вахте в школе и др.). На сайтах общеобразовательных организаций будут созданы баннеры со всей необходимой информацией для детей и родителей.

В учреждениях дополнительного образования и кружках часть занятий отменяется, часть будет проводиться в дистанционном режиме. Также переносится и заявочная кампания в детские оздоровительные лагеря. Пока на неопределенный срок, но не отменяется. В Министерстве образования Чувашии подчеркивают: сами летние каникулы и летняя оздоровительная кампания будут проходить в обычном режиме. Поэтому переноса или продления учебного процесса не будет, лагеря будут работать в штатном режиме.

Отдел образования, молодежной и социальной

политики администрации г. Шумерли.