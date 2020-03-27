Чувашстат подвел итоги конкурса детского рисунка

В рамках подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2020 года и формирования позитивного отношения к предстоящей переписи Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Чувашской Республике провел конкурс детского рисунка.

Участниками стали дети в двух возрастных категориях: от 7 до 10 лет и от 11 до 14 лет. А это около 700 работ из детских садов, общеобразовательных организаций, детских школ искусств республики. Большая часть рисунков выполнена детьми в возрасте от 7 до 10 лет.

Конкурсом охвачены почти все районы и города республики. В младшей возрастной категории большинство работ направлены из Чебоксар, Канаша и Цивильского района. В старшей возрастной группе по количеству рисунков лидируют по-прежнему вышеперечисленные города, а среди районов – Урмарский и Цивильский.

Члены жюри отметили оригинальность работ, самостоятельность выполнения рисунка, интересное раскрытие темы, способствующее положительному восприятию предстоящей переписи.

По итогам голосования определены победители. В младшей возрастной группе: 1 место – Андреева Яна, 10 лет, Алатырский район; 2 место – Маркова Ольга, 9 лет, г. Чебоксары; 3 место – Краснова Татьяна, 8 лет, Шемуршинский район. В старшей возрастной группе:1 место – Зайцев Евгений, 13 лет, г. Чебоксары; 2 место – Заволжская Василиса, 11 лет, г. Алатырь; 3 место – Арефьева Полина, 13 лет, г. Алатырь.

За оригинальность замысла и художественное решение дополнительно членами жюри отмечена работа Чегаевой Ангелины из Шемуршинского района, которая наглядно показала в своем рисунке связь времен и поколений от Всесоюзной переписи населения 1970 года до предстоящей Всероссийской переписи населения 2020 года.

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в Чувашстате не планируется проводить торжественное награждение победителей конкурса. Памятные подарки с символикой Всероссийской переписи населения 2020 года будут направлены по месту жительства.

Чувашстат.