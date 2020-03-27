Сергей Демьянов: «Медики работают в режиме повышенной готовности»

В связи с распространением в стране коронавирусной инфекции с 18 марта 2020 года в Чувашии объявлен режим повышенной готовности. О том, как изменилась жизнедеятельность Шумерлинского ММЦ за последние недели, о мерах профилактики болезни и о многом другом — в интервью главного врача Сергея Демьянова.
- Сергей Николаевич, готов ли Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр к оказанию помощи людям с подозрениями на коронавирусную инфекцию?
- Со всей ответственностью могу сказать, что наше медицинское учреждение функционирует в режиме полной готовности. При медицинском центре создан штаб по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19. Мы в онлайн-режиме держим ситуацию под контролем.
Согласно маршрутизации, разработанной Министерством здравоохранения Чувашской Республики, пациенты с коронавирусной инфекцией будут госпитализироваться в специально оборудованные инфекционные отделения с боксированными палатами. Это инфекционные отделения Республиканской больницы скорой медицинской помощи, Новочебоксарской городской больницы и Городской детской больницы № 2.
На базе Шумерлинского ММЦ организуется межрайоное отделение по лечению пациентов с внебольничной пневмонией из Шумерлинского, Вурнарского, Красночетайского и Порецкого районов. Для этого кардиологическое отделение перепрофилируется в отделение для лечения пациентов с внебольничной пневмонией. На этот период все плановые пациенты будут выписаны из стационара на амбулаторное долечивание. Помощь кардиологическим пациентам будет оказываться в том же объёме, как и ранее, по линии Первичного сосудистого отделения. В поликлинике до особого распоряжения приостанавливаются медосмотры, диспансерная работа среди взрослого и детского населения, в остальном мы работаем в обычном режиме, врачи по-прежнему ведут прием граждан.
- Достаточен ли в больнице запас медикаментов?
- Да, у нас имеется запас дезинфицирующих, моющих, противовирусных препаратов, антибиотиков, средств индивидуальной защиты (масок, халатов, респираторов, перчаток). В достаточном количестве и дыхательные аппараты. Если их не будет хватать, из резерва можем использовать наркозно-дыхательные аппараты.
Кроме того, рассматривается вопрос о дополнительном финансировании мероприятий по обеспечению медицинских учреждений медикаментами и средствами индивидуальной защиты.
- Сотрудники Шумерлинского ММЦ подготовлены к работе с такими пациентами?
- Все медицинские работники понимают серьёзность ситуации. Врачи, в том числе и я, и средние медицинские работники прошли обучение и тестирование по новой коронавирусной инфекции на сайте непрерывного медицинского образования. Ответственно заявляю, что наш медперсонал к борьбе с коронавирусом готов в полном объеме.
- Кто относится к особой группе риска заражения?
- Пожилые люди старше 65 лет, лица в возрасте от 20 до 60 лет с наличием бронхо-легочных заболеваний, больные сахарным диабетом, онкологией.
Особое внимание к людям, прибывшим из заграницы, и к людям, имевшим контакты с носителями вируса. Не важно, какого они возраста и кто по профессии, по приезде они обязаны самоизолироваться на 14 дней, исключить контакты с членами семьи и с иными лицами, не подвергнутыми изоляции.
- Механизм выявления таких лиц отработан?
- Все данные о пассажирах самолетов и поездов, которые путешествовали на одном судне или в одном вагоне с носителями инфекции, передаются в Роспотребнадзор, а он, в свою очередь, передает нам. Такие пациенты берутся под наблюдение: обязательно измерение температуры 2 раза в день, уточнение общего самочувствия, ну, и, конечно, выяснение общих данных — какую страну человек посещал, с кем по приезде контактировал и т.д.
- Это колоссальная работа!
- Разумеется. По этой причине, да и в связи с карантинными мероприятиями, нам пришлось на время приостановить работу физиотерапевтического отделения и привлечь весь средний медицинский персонал на помощь участковой службе наблюдать пациентов на дому. Все медики оснащены средствами индивидуальной защиты и готовы к работе.
- На сегодня выявлены такие пациенты?
- Да, 7-9 человек. Цифра постоянно меняется, ежедневно из Роспотребнадзора поступают списки, с которыми мы непрерывно работаем.
Просьба к таким лицам проявить сознательность и находиться дома. При ухудшении состояния самостоятельно идти в больницу не надо. Вызывайте скорую помощь. При простой пневмонии пациент будет госпитализирован в наш стационар, при подозрении на коронавирус — в инфекционные отделения.
- Каковы Ваши основные рекомендации, что делать, чтобы защититься от инфицирования?
- Важно соблюдать личную гигиену: носить марлевые повязки, если одноразовые маски – менять их каждые 2-3 часа, защитные перчатки, регулярно мыть и дезинфицировать руки, сократить контакты, не посещать людные места. Настоятельно советую бабушкам и дедушкам до максимума сократить общение с внуками. Дети могут быть носителями вируса и невольно стать переносчиками инфекции.
- В аптеках еще несколько недель назад образовался дефицит масок, дезинфицирующих препаратов, некоторых лекарственных средств…
- Будем надеяться, что ситуация в скором времени выправится. Рекомендую из простой марли сшить ватно-марлевую повязку, которую можно постирать и прогладить горячим утюгом. Она будет эффективнее, чем простые одноразовые маски, которые после длительной носки даже вредны.
- Вы считаете, что самоизоляция — сейчас самая эффективная мера?
- Безусловно. Всем нужно понимать важность ситуации, быть сознательными, соблюдать личную гигиену, при симптомах заболевания незамедлительно обращаться за медицинской помощью, тем самым не доводить болезнь до необратимых последствий.
- Как, на Ваш взгляд, дальше будет развиваться ситуация с коронавирусом в мире?
- Сложно делать прогнозы. Думаю, общими усилиями вирус будет побежден.
Ольга Дмитриева.
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