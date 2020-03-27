Сергей Демьянов: «Медики работают в режиме повышенной готовности»

В связи с распространением в стране коронавирусной инфекции с 18 марта 2020 года в Чувашии объявлен режим повышенной готовности. О том, как изменилась жизнедеятельность Шумерлинского ММЦ за последние недели, о мерах профилактики болезни и о многом другом — в интервью главного врача Сергея Демьянова.

Сергей Николаевич, готов ли Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр к оказанию помощи людям с подозрениями на коронавирусную инфекцию?

Со всей ответственностью могу сказать, что наше медицинское учреждение функционирует в режиме полной готовности. При медицинском центре создан штаб по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19. Мы в онлайн-режиме держим ситуацию под контролем.

Согласно маршрутизации, разработанной Министерством здравоохранения Чувашской Республики, пациенты с коронавирусной инфекцией будут госпитализироваться в специально оборудованные инфекционные отделения с боксированными палатами. Это инфекционные отделения Республиканской больницы скорой медицинской помощи, Новочебоксарской городской больницы и Городской детской больницы № 2.

На базе Шумерлинского ММЦ организуется межрайоное отделение по лечению пациентов с внебольничной пневмонией из Шумерлинского, Вурнарского, Красночетайского и Порецкого районов. Для этого кардиологическое отделение перепрофилируется в отделение для лечения пациентов с внебольничной пневмонией. На этот период все плановые пациенты будут выписаны из стационара на амбулаторное долечивание. Помощь кардиологическим пациентам будет оказываться в том же объёме, как и ранее, по линии Первичного сосудистого отделения. В поликлинике до особого распоряжения приостанавливаются медосмотры, диспансерная работа среди взрослого и детского населения, в остальном мы работаем в обычном режиме, врачи по-прежнему ведут прием граждан.

Согласно маршрутизации, разработанной Министерством здравоохранения Чувашской Республики, пациенты с коронавирусной инфекцией будут госпитализироваться в специально оборудованные инфекционные отделения с боксированными палатами. Это инфекционные отделения Республиканской больницы скорой медицинской помощи, Новочебоксарской городской больницы и Городской детской больницы № 2. На базе Шумерлинского ММЦ организуется межрайоное отделение по лечению пациентов с внебольничной пневмонией из Шумерлинского, Вурнарского, Красночетайского и Порецкого районов. Для этого кардиологическое отделение перепрофилируется в отделение для лечения пациентов с внебольничной пневмонией. На этот период все плановые пациенты будут выписаны из стационара на амбулаторное долечивание. Помощь кардиологическим пациентам будет оказываться в том же объёме, как и ранее, по линии Первичного сосудистого отделения. В поликлинике до особого распоряжения приостанавливаются медосмотры, диспансерная работа среди взрослого и детского населения, в остальном мы работаем в обычном режиме, врачи по-прежнему ведут прием граждан. Достаточен ли в больнице запас медикаментов?

Да, у нас имеется запас дезинфицирующих, моющих, противовирусных препаратов, антибиотиков, средств индивидуальной защиты (масок, халатов, респираторов, перчаток). В достаточном количестве и дыхательные аппараты. Если их не будет хватать, из резерва можем использовать наркозно-дыхательные аппараты.

Кроме того, рассматривается вопрос о дополнительном финансировании мероприятий по обеспечению медицинских учреждений медикаментами и средствами индивидуальной защиты.

Кроме того, рассматривается вопрос о дополнительном финансировании мероприятий по обеспечению медицинских учреждений медикаментами и средствами индивидуальной защиты. Сотрудники Шумерлинского ММЦ подготовлены к работе с такими пациентами?

Все медицинские работники понимают серьёзность ситуации. Врачи, в том числе и я, и средние медицинские работники прошли обучение и тестирование по новой коронавирусной инфекции на сайте непрерывного медицинского образования. Ответственно заявляю, что наш медперсонал к борьбе с коронавирусом готов в полном объеме.

Кто относится к особой группе риска заражения?

Пожилые люди старше 65 лет, лица в возрасте от 20 до 60 лет с наличием бронхо-легочных заболеваний, больные сахарным диабетом, онкологией.

Особое внимание к людям, прибывшим из заграницы, и к людям, имевшим контакты с носителями вируса. Не важно, какого они возраста и кто по профессии, по приезде они обязаны самоизолироваться на 14 дней, исключить контакты с членами семьи и с иными лицами, не подвергнутыми изоляции.

Особое внимание к людям, прибывшим из заграницы, и к людям, имевшим контакты с носителями вируса. Не важно, какого они возраста и кто по профессии, по приезде они обязаны самоизолироваться на 14 дней, исключить контакты с членами семьи и с иными лицами, не подвергнутыми изоляции. Механизм выявления таких лиц отработан?

Все данные о пассажирах самолетов и поездов, которые путешествовали на одном судне или в одном вагоне с носителями инфекции, передаются в Роспотребнадзор, а он, в свою очередь, передает нам. Такие пациенты берутся под наблюдение: обязательно измерение температуры 2 раза в день, уточнение общего самочувствия, ну, и, конечно, выяснение общих данных — какую страну человек посещал, с кем по приезде контактировал и т.д.

Это колоссальная работа!

Разумеется. По этой причине, да и в связи с карантинными мероприятиями, нам пришлось на время приостановить работу физиотерапевтического отделения и привлечь весь средний медицинский персонал на помощь участковой службе наблюдать пациентов на дому. Все медики оснащены средствами индивидуальной защиты и готовы к работе.

На сегодня выявлены такие пациенты?

Да, 7-9 человек. Цифра постоянно меняется, ежедневно из Роспотребнадзора поступают списки, с которыми мы непрерывно работаем.

Просьба к таким лицам проявить сознательность и находиться дома. При ухудшении состояния самостоятельно идти в больницу не надо. Вызывайте скорую помощь. При простой пневмонии пациент будет госпитализирован в наш стационар, при подозрении на коронавирус — в инфекционные отделения.

Просьба к таким лицам проявить сознательность и находиться дома. При ухудшении состояния самостоятельно идти в больницу не надо. Вызывайте скорую помощь. При простой пневмонии пациент будет госпитализирован в наш стационар, при подозрении на коронавирус — в инфекционные отделения. Каковы Ваши основные рекомендации, что делать, чтобы защититься от инфицирования?

Важно соблюдать личную гигиену: носить марлевые повязки, если одноразовые маски – менять их каждые 2-3 часа, защитные перчатки, регулярно мыть и дезинфицировать руки, сократить контакты, не посещать людные места. Настоятельно советую бабушкам и дедушкам до максимума сократить общение с внуками. Дети могут быть носителями вируса и невольно стать переносчиками инфекции.

В аптеках еще несколько недель назад образовался дефицит масок, дезинфицирующих препаратов, некоторых лекарственных средств…

Будем надеяться, что ситуация в скором времени выправится. Рекомендую из простой марли сшить ватно-марлевую повязку, которую можно постирать и прогладить горячим утюгом. Она будет эффективнее, чем простые одноразовые маски, которые после длительной носки даже вредны.

Вы считаете, что самоизоляция — сейчас самая эффективная мера?

Безусловно. Всем нужно понимать важность ситуации, быть сознательными, соблюдать личную гигиену, при симптомах заболевания незамедлительно обращаться за медицинской помощью, тем самым не доводить болезнь до необратимых последствий.

Как, на Ваш взгляд, дальше будет развиваться ситуация с коронавирусом в мире?

Сложно делать прогнозы. Думаю, общими усилиями вирус будет побежден.

Ольга Дмитриева.