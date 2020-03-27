27 Мар

Россия не растерялась перед коронавирусом

Президент и Правительство вводят ряд мер для поддержки экономики и простых граждан в условиях распространения опасного вируса. Следующая неделя объявлена нерабочей с сохранением заработной платы. В связи с непростой ситуацией перенесена дата общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

Автор записи: anna

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