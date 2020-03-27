Россия не растерялась перед коронавирусом

Президент и Правительство вводят ряд мер для поддержки экономики и простых граждан в условиях распространения опасного вируса. Следующая неделя объявлена нерабочей с сохранением заработной платы. В связи с непростой ситуацией перенесена дата общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.