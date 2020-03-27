Режим работы отделений Сбербанка в выходную неделю

27 марта 2020 года, Чебоксары — Сбербанк опубликовал график работы

своих отделений в Чувашии в период выходной недели с 30 марта по 5 апреля 2020

года, объявленной Президентом России Владимиром Путиным.

Офисы ПАО Сбербанк будут работать по

специальному графику. Режим работы индивидуален для каждого офиса банка и

указан как в самом отделении Сбербанка, так и на сайте

www.sberbank.ru

в разделе «Отделения

и банкоматы».

Так, утвержден следующий график работы

офисов Сбербанка по обслуживанию физических и юридических лиц в Чувашской

Республике:

28 марта 2020 года, в субботу, все отделения банка будут работать по режиму понедельника (кроме Центра развития бизнеса в г.Чебоксары)

29 марта 2020 года, в воскресенье, офисы банка будут работать по стандартному режиму воскресенья – филиал №8613/010 (г.Чебоксары, пр. Ленина, 28, режим работы с 8.30 до 17.00), №8613/400 (г.Канаш, ул. Железнодорожная, 87 с 8.30 до 12.30)

с 30 марта по 5 апреля офисы будут работать по режиму субботы без обеденного перерыва:



Офис

Адрес

30.03.2020

31.03.2020

01.04.2020

02.04.2020

03.04.2020

8613/018

г.Чебоксары, проспект Тракторостроителей, 71

08.00 — 17.30

08.00 — 17.30

08.00 — 17.30

08.00 — 17.30

08.00 — 17.30

8613/034

г.Чебоксары, ул. Карла Маркса, 52, корп.2

09.00 — 16.30

09.00 — 16.30

09.00 — 16.30

09.00 — 16.30

09.00 — 16.30

8613/0100

г.Новочебоксарск, ул. Винокурова, 51

09.00 — 17.00

09.00 — 17.00

09.00 — 17.00

09.00 — 17.00

09.00 — 17.00

8613/0400

г.Канаш, ул. Железнодорожная, 87

08.00 — 15.00

08.00 — 15.00

08.00 — 15.00

08.00 — 15.00

08.00 — 15.00

8613/03

г.Чебоксары, ул. Карла Маркса, 22 – Центр

развития бизнеса (обслуживание корпоративных клиентов)

09.00 — 16.00

09.00 — 16.00

09.00 — 16.00

09.00 — 16.00

09.00 — 16.00



Внимание! В период с 1 по 3 апреля

возможны изменения в режиме работы дежурных филиалов, обо всех изменениях

Сбербанк будет своевременно информировать.

Банкоматы и информационно-платежные

терминалы в зонах круглосуточного обслуживания 24/7 в выходные дни будут

работать в стандартном режиме.

График работы офисов банка можно также

уточнить в Сбербанк Онлайнипо телефонам круглосуточной службы

поддержки:

Для клиентов – физических лиц

900

— для звонков с

мобильных телефонов; звонок бесплатный; доступно на территории России для

абонентов сотовых операторов: МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»

8

800 555-55-50 — для

звонков из других городов РФ (бесплатно)

Для

корпоративных клиентов

0321 — для звонков с мобильных телефонов; звонок бесплатный;

доступно на территории России для абонентов сотовых операторов: МТС, «Билайн»,

«МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»

8 800 5555 777 — бесплатно с городских телефонов на

территории России

+7 495 6655 777 — звонки из-за рубежа (оплата

согласно тарифу)

8 800 200 34 40 — горячая линия по вопросам работы

бизнеса в связи с пандемией короновируса. Режим работы с 00:00 до 20:00 по

московскому времени. Бесплатно с мобильных телефонов в России для клиентов

Билайн, Мегафон, МТС, СберМобайл, Tele2, Yota

В период выходной недели сроки

исполнения вкладных операций (открытия/закрытия вкладов, начисления процентов,

снятия и пополнения) в Сбербанк Онлайн и офисах будут происходить в стандартном

режиме.

Списания платежей по кредитам в эти

дни будут выполняться в соответствии с установленной в договоре платежной

датой. Сбербанк за два дня до нее напомнит клиенту о необходимости пополнить

счета погашения. В соответствии с законодательством РФ в том случае, если

заемщик не обеспечит наличия на счетах суммы, достаточной для погашения

плановой задолженности, попытки списания будут выполняться до первого рабочего

дня включительно, без применения штрафных санкций.

Тем не менее Сбербанк

рекомендует своим клиентам пользоваться удаленными сервисами банка,

воздержаться от посещения офисов и соблюдать рекомендации Роспотребнадзора и

органов муниципального управления. Сбербанк остается надежным банком и

партнером, и все наши сервисы, как всегда, бесперебойно работают для клиентов.

В мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», а также на нашем сайте собрана вся

полезная информация.

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Сбербанк

Наталия Альгешкина

Пресс-служба

тел. +7 908 303 59 28

pr21@sberbank.ru

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в

России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка

приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк

является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую

долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является

Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс

одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и

международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах

мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч

точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов

и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе,

Индии, Китае и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на

осуществление банковских операций № 1481.

Официальные сайты банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.