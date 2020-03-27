Путин разрешил кабмину замораживать цены на лекарства

Президент Владимир Путин подписал закон о праве правительства ограничивать цены на лекарства и медицинские изделия при угрозе возникновения эпидемий или при чрезвычайных ситуациях.

Кабинет министров сможет устанавливать предельно возможные розничные цены на лекарства и препараты, которые не входят в список жизненно необходимых, а также предельные отпускные цены производителей и надбавки к ним с НДС. Условие для такой меры — эпидемия, чрезвычайная ситуация или необоснованный рост стоимости препаратов в нескольких регионах более чем на 30 процентов в течение 30 дней.

Впрочем, есть ограничения и у правительства: оно может зафиксировать цены на лекарства на срок не более 90 дней.

Источник: RG.ru