27 Мар

Олег Николаев благодарит врачей за борьбу с коронавирусом

Спасибо врачам и всем тем, кто находится на передовой в борьбе с эпидемией, которая сегодня активно распространяется. Вместе мы победим!

Автор записи: anna

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