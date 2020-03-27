Олег Николаев благодарит врачей за борьбу с коронавирусом

Спасибо врачам и всем тем, кто находится на передовой в борьбе с эпидемией, которая сегодня активно распространяется. Вместе мы победим!
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