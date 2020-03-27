Не всё можно рекламировать для продажи

17 февраля Шумерлинский районный суд рассмотрел административное дело о признании информации, размещенной на интернет-странице, информацией, размещение которой в Российской Федерации запрещено.

Неблагонадежный интернет-ресурс был выявлен Шумерлинской межрайонной прокуратурой в январе 2020 года в ходе мониторинга сети Интернет с целью проверки исполнения требований Федерального закона от 27.07.2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».



На сайте, к которому был свободный доступ неограниченного круга лиц, была размещена информация о продаже импульсных приборов, способных остановить или произвести несанкционированное вмешательство в работу приборов учета воды, газа, электричества. То есть информация о противоправных способах уклонения от оплаты потребляемых коммунальных ресурсов.



Установка различных устройств, останавливающих приборы учета коммунальных ресурсов, и последующая их неоплата являются противоправными деяниями, предусмотренными ст. 7.27 КоАП РФ (мелкое хищение чужого имущества путем мошенничества) и ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием).



Вступившее в законную силу решение суда о признании информации запрещенной к распространению является основанием для внесения указанных интернет-ссылок в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, содержащих информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено. В течение трех дней после вступления решения суда в законную силу копия решения была направлена в Управление Роскомнадзора по Чувашской Республике.

Пресс-служба Шумерлинского райсуда.