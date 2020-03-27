Минтруд Чувашии сообщает, что выплаты по всем мерам поддержки не прекратятся и будут и продлеваться автоматически, без представления каких-либо справок и посещения отделов социальной защиты населения

В течение ближайших шести месяцев социальные выплаты в Чувашии будут производится автоматически, а пособие по безработице вырастет до 12 130 рублей

25 марта Президент России Владимир Путин поставил задачу реализовать меры по поддержке уязвимых слоев населения в условиях пандемии.

В связи с принятием Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года отделами социальной защиты КУ «Центр предоставления мер социальной поддержки» Минтруда Чувашии не будет осуществляться прием граждан. При этом Минтруд Чувашии сообщает, что выплаты по всем мерам поддержки не прекратятся и будут осуществляться в установленные законодательством сроки. Продление всех социальных пособий и льгот, которые полагаются гражданам, в течение ближайших шести месяцев, будут производится автоматически, без представления каких-либо справок и посещения отделов социальной защиты населения.

Автоматическое продление коснется с 1 апреля 2020 года 14,8 тыс. граждан (получателей) ежемесячно. Отметим, что в настоящее время на федеральном уровне решается вопрос о механизме урегулирования действия положений нормативных правовых актов, определяющих представление (обновление) гражданами документов (сведений), для подтверждения права на поддержку.

Кроме того, выплаты к 75-летию Великой Победы ветеранам и труженикам тыла в 75 и 50 тыс. рублей будут осуществлены в апреле т.г. По информации Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Чувашской Республике – Чувашии ее получат 10 тыс. граждан на сумму 572,2 млн. рублей.

Дополнительная выплата семьям, имеющим право на материнский капитал, в размере пять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет включительно в республике будет произведена 9,9 тыс. семей на 34 тыс. детей.

Еще одна мера поддержки семей с детьми – выплата на детей в возрасте от трех лет до семи лет включительно начнется с июня 2020 года, а не с 1 июля 2020 года, как это было заявлено ранее. В настоящее время в Чувашии проживает более 83,6 тыс. детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. В 2020 году ежемесячные выплаты будут получать малоимущие семьи (критерий нуждаемости – доход не должен превышать одного прожиточного минимума на человека) в размере половины величины прожиточного минимума на ребенка или 4 770,5 рублей.

К слабозащищенным слоям населения, которым необходима поддержка государства в условиях пандемии, относятся безработные граждане. В свое обращении Президент России обозначил увеличение размера максимальной выплаты по безработице с 8000 руб. до минимального размера оплаты труда – 12130 рублей. Максимальный размер пособия по безработице определен постановлением Правительства Российской Федерации, в связи с чем необходимые изменения в нормативную базу будут внесены в ближайшее время.

