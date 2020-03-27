Китайские медики рассказали, как протекает заболевание коронавирусом по дням

1-4 дни. Повышенная температура может сопровождаться болью в

мышцах, сухим кашлем, тошнотой и диареей.

5-7 дни. Начинается

затруднение дыхания, проблемы с дыханием

увеличиваются, появляется отдышка.

8-9 дни. У пациентов, тяжело переносящих инфекцию, легкие

уже не могут полноценно обеспечивать кислородом жизненно важные органы.

10-11 дни. К симптомам добавляется боль в животе.

12-15 дни. Пациент начинает выздоравливать, температура

снижается.

17-22 дни. Полное выздоровление и восстановление после

болезни.

В среднем, период выздоровления занимает от 2 до 3 недель.