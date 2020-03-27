27 Мар

Китайские медики рассказали, как протекает заболевание коронавирусом по дням

1-4 дни. Повышенная температура может сопровождаться болью в
мышцах, сухим кашлем, тошнотой и диареей.

5-7 дни.  Начинается
затруднение  дыхания, проблемы с дыханием
увеличиваются, появляется отдышка.

8-9 дни. У пациентов, тяжело переносящих инфекцию, легкие
уже не могут полноценно обеспечивать кислородом жизненно важные органы.

10-11 дни. К симптомам добавляется боль в животе.

12-15 дни. Пациент начинает выздоравливать, температура
снижается.

17-22 дни. Полное выздоровление и восстановление после
болезни.

В среднем, период выздоровления занимает от 2 до 3 недель.  

Автор записи: anna

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