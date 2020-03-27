Как сделать многоразовую маску

Врач-методист Людмила Челейкина решила наглядно показать, как сделать марлевую или ватно-марлевую повязку в домашних условиях.
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