За успехами этой яркой активной девочки я наблюдаю давно. Помню, как несколько лет назад она ловко проплыла свою дистанцию в соревнованиях местного уровня, удостоилась призового места, но лично получить награду не смогла — ее присутствие было необходимо в другом месте. Вот она — способность везде и во всем успевать…

Тогда я еще не знала, насколько широк круг увлечений Насти, но когда увидела ее фамилию в числе стипендиатов Главы Чувашии за особую творческую устремленность, нисколько не удивилась. Эту награду она заслужила своей настойчивостью, стремлением к хорошим результатам, ежедневным трудом и огромной самоотдачей.

В данное время Анастасия Александрова учится в 9 классе школы № 2, успевает на «отлично» по всем предметам. «Каждый предмет я люблю по-своему и не могу выделить, какой мне больше нравится. Я считаю, что в этом заслуга учителей моей родной школы», — признается девочка.

С младших классов Настя активно занимается проектной и научно-исследовательской деятельностью, участвует в различных республиканских и российских конкурсах, ежегодно — в научно-практической конференции «Ростки возрождения».

Современных школьников сложно заставить читать книги, но это не про нашу героиню. Она читает их с упоением, а с недавнего времени очень полюбила британскую классику.

Девочка и сама хорошо владеет пером и пробует себя в словесном творчестве. Еще в детсадовском возрасте ей нравилось играть в игру «Подбери рифму». Возможно, именно с этого и началась ее любовь к поэзии. Первые стихотворные строчки зародились у нее после прочтения «Путаницы» в 2012 году.

Несмотря на свой юный возраст, девочка уже успела проявить себя в творческой сфере. Она принимала участие в I республиканском (с международным участием) творческом конкурсе «Автограф», была награждена дипломом за II место (2017 г.); стала победителем Межрегионального фестиваля-конкурса творчества обучающихся и педагогов «Хавхалану» (2018 г.), удостоилась диплома лауреата I степени открытого литературного конкурса «Пиши свое слово» (2018 г.) и диплома за I место в международном творческом литературном конкурсе «Пусть слово доброе душу разбудит…» (2019 г.). Настя также проявила себя в литературном патриотическом фестивале «Русские рифмы. Дети», дважды войдя в число финалистов.

В 2018 году Настя окончила обучение на хоровом отделении Детской школы искусств № 1. «Мне нравилось там учиться, и школа помогла не только в плане развития творческих способностей, но и расширила мой кругозор в области искусства», — говорит она, вспоминая свое семилетнее обучение в ДШИ.

Одно из сильных увлечений Насти — участие в Российском движении школьников. В 2018 году она даже побывала на «Большом школьном пикнике» РДЖ в Москве. По словам Насти, участие в школьном движении дает ей большие возможности для личностного развития. В данный момент, например, она оттачивает свое мастерство в конкурсе «Лига ораторов».

Настя — активная участница волонтерского движения. Ей нравится помогать другим и ничего не ожидать взамен. На вопрос, как она везде успевает, девочка ответила: «Мне просто скучно сидеть на одном месте. Кроме учебы, любой вид деятельности для меня является отдыхом. Занятия спортом помогают выплескивать негативную энергию, чтение — это возможность расслабиться, включить свое воображение, привести в порядок свои мысли».

Новость о том, что она стала стипендиаткой Главы Чувашии, Настя восприняла как свою очередную победу, конечно же, очень обрадовалась. Впрочем, она понимает, что эта победа не только ее, а еще школьных учителей, мамы, которая помогает ей во всех начинаниях, всегда поддерживает и находится рядом. Мама Насти, Лира Вениаминовна, работает в той же школе, где учится ее дочь. Как отмечает девочка, она постоянно ощущает её строгий взгляд со стороны, боится ее подвести и чувствует большую ответственность за любые действия.

Высокая требовательность к себе, умение ставить цели и достигать их — все это очень свойственно Насте, как и открытый характер, коммуникабельность, оптимизм, чувство юмора.

Завершая наше с ней общение, решила поинтересоваться нынешними успехами в плавании. «Плавание — это часть моей жизни. Я хожу туда где-то с пяти-шести лет, занимаюсь у тренера-преподавателя В.А. Иванова. На сегодняшний день призовых мест у меня нет, ведь, чтобы занимать места, нужно все свое время уделять спорту. Но у меня есть цель — получить разряд», — ответила собеседница. И кажется мне, что все у Насти получится.

Татьяна Александрова.