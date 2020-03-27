«Забор раздора» строится…

В конце декабря прошлого года газета писала о проблеме жителей залинейной части города, возникшей из-за решения руководства РЖД огородить железнодорожные пути забором со стороны частного сектора. На тот момент были установлены столбы для будущего ограждения.

Жители восприняли этот факт настороженно и выразили опасение, что с установлением забора они будут отгорожены не только от путей, но и от города в целом, от всех социально значимых объектов. На сходе жителей начальник станции Шумерли Горьковской железной дороги Анастасия Шишкова сообщила, что данная мера принимается в целях пресечения несанкционированных переходов через пути и тем самым нацелена на сведение к минимуму непроизводственного травматизма.

Вроде бы все делается для блага жителей, для сохранения их жизни и здоровья. Но жители залинейной части города тогда с этим доводом не согласились. Они высказали мнение, что, прежде всего, нужно создать условия для беспрепятственного прохождения через пути всех категорий граждан: пенсионеров, инвалидов, родителей с колясками и т.д. Имеющийся на мосту пандус очень неудобен, видимо, рассчитан только для перевозки багажа, а не колясок с детьми. На сходе жителями был выдвинут свой вариант решения вопроса – обустроить наземный переход по нормативам. Начальник Управления градостроительства и городского хозяйства Альбина Ксенофонтова и местные депутаты пообещали жителям подключиться к решению проблемы.

С тех пор прошло более 3 месяцев. Мы поинтересовались у Альбины Ксенофонтовой, как решается данный вопрос? Как она сообщила, администрация города вышла с соответствующим письмом к руководству Горьковской железной дороги, на что получила неутешительный для жителей залинейной части города ответ. В письме было отмечено, что наземный переход противоречит правилам безопасности на путях и, соответственно, не может быть построен. Что касается существующего моста (1980 г. постройки), то указано, что он будет капитально отремонтирован и оборудован специальным подъемником для маломобильных граждан. К сожалению, в ответе не было указано, когда это будет сделано.

Тем временем на месте предполагаемого забора к столбам уже приварили металлические каркасы для укрепления ограждения. Около надземного перехода (моста) оставлен проем для выхода. Территория напротив вокзала, скорее всего, будет полностью отгорожена забором.

Ну а пока жители продолжают ходить по путям. Пожилая женщина, переходившая железную дорогу, на вопрос, почему она не воспользовалась мостом, ответила: «Со своим больным сердцем и суставами после преодоления такого барьера прямиком надо идти в больницу или возвращаться домой, так как ни на что другое просто уже не хватит сил». Скорее всего, какой бы забор ни установила Горьковская железная дорога, люди здесь так и будут переходить — по путям. Пока для них не соорудят современный мост со специальным подъемником…

Возможно, эта проблема станет поводом хоть для одного положительного момента: после согласования с ОГИБДД и обустройства разворотного кармана с остановочным павильоном по улице Радищева может быть пущен микроавтобус, так как в 2016—2017 годах там уложен асфальт. А вот по улице Кутузова общественный транспорт сможет ездить только после строительства дорожного полотна. Альбина Ксенофонтова сообщила, что запрос о возможности ремонта дороги по улице Кутузова отправлен в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашии. Пока ответа не получено.

Марина Абрамова.