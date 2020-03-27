В Шумерле ключи от новых квартир получили дети, оставшиеся без попечения родителей

Шумерле на 2020 год выделена субсидия из федерального и республиканского бюджетов на приобретение двух квартир по договорам специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Одному ребенку на прошлой неделе уже вручили ключи от новой квартиры. А 27 марта заместитель главы администрации города – начальник отдела образования, молодежной и социальной политики Ирина Сасакина вручила ключи еще одному представителю данной категории граждан.

Новосел поблагодарил руководство страны, республики и города за решение жилищного вопроса, отметив, что сегодняшнее событие — начало нового этапа жизни.

Отметим, что на сегодня в списке состоят 38 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, у 10 из них возникло право на получение жилья.

Сайт администрации города Шумерли.