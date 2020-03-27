В Чувашии появятся «Сады памяти»

18 марта по всей России

стартовала акция «Сад памяти», посвященная памяти погибших в Великой Отечественной

войне. В рамках мероприятия будут высажены деревья в городах-героях, городах

воинской славы, региональных центрах, как в городских парках, скверах, аллеях,

так и на территории лесного фонда. Завершится акция 22 июня. Организаторами

мероприятия являются Всероссийское добровольческое движение «Волонтеры Победы»

и Фонд памяти полководцев Победы.

Акция уже пересекла

федеральные границы и приобрела международный статус. «Сады памяти» уже

высадили в Крыму и республиках Северного Кавказа, в Таджикистане и Непале.

Новые точки на карте проекта появляются практически каждый день. Так же, как

каждый день на карте нашей страны появляются и другие тревожные точки —

заболевших коронавирусом.

В Чувашской Республике также появятся «Сады памяти». В шумерлинском районе

местами высадки определены деревни Торханы, Егоркино, Шумерля и село Туваны, в

городе Шумерле – городской парк и территория гимназии № 8. Дату высадки

определяют органы местного самоуправления и лесничества. Высадка «Садов памяти»

организована таким образом, чтобы мест для высадки деревьев было больше, но с

меньшим количеством участников. То есть с соблюдением всех правил безопасности.

С особым вниманием организаторы

относятся к ветеранам и лицам старшего возраста — их призывают воздержаться от

участия в высадках. Для всех остальных участников акции «Сад памяти» действуют

простые правила: сажать деревья на расстоянии не менее 2 метров друг от друга и

находиться в группе не более 2-3 человек. Также «Волонтеры Победы» просят в

качестве дополнительной меры безопасности всем участникам приходить на акцию в

марлевых повязках и одноразовых перчатках. Эти несложные меры предосторожности

помогут нам всем провести акцию безопасно и почтить память наших героев.

Поучаствовать в высадке сможет каждый. Найти ближайшее место высадки можно

на официальном сайте садпамяти2020.рф и тут: Даты и

адреса проведения акции в Чувашской Республике. Чтобы принять участие,

достаточно зайти на сайт, выбрать свой регион, кликнуть на ближайшую точку

высадки и узнать дату, время и контакты для связи. Дальше нужно прибыть на

место в назначенный день.

Также на сайте есть возможность зарегистрироваться, рассказать, кому

посвящается дерево, чтобы получить электронный сертификат, который будет

напоминать участнику об этом событии. Получить интересующую информацию можно по

телефону горячей линии Рослесхоза 8-800-100-94-00.

Всего по стране

планируется высадить 27 миллионов деревьев, по числу погибших в Великой

Отечественной войне. Каждое дерево – символ жизни, отданной за Великую

Победу, благодарность за мир, завоеванный такой жертвой. Каждому из нас есть

кого вспомнить и кого поблагодарить за мир, в котором мы живем сегодня.

Источник: Всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы», Минприроды Чувашии.