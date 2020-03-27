В помощь старшему поколению

В Шумерлинском комплексном центре социального обслуживания населения с 1 января ведется активная работа по доставке сельских жителей старше 65 лет в Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр и обратно к месту проживания.

Доставка осуществляется бесплатно, определен порядок работы мобильной бригады. Медосмотр и диспансеризация в первую очередь направлены на раннее выявление болезней сердца и сосудов, сахарного диабета, хронических заболеваний органов дыхания, а также онкологических болезней.

Доставка осуществляется на двух специализированных автомобилях, которые ШКЦСОН получил в августе 2019 года в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». Они оснащены спецподъемниками и местами для перевозки маломобильных граждан и инвалидов-колясочников, специальными ремнями безопасности. В салоне предусмотрены кнопки экстренной связи с водителем, имеются кондиционер, тахограф, система ГЛОНАСС.

На сегодняшний день в Шумерлинском районе проживают 1645 граждан старше 65 лет. Не каждый из них в силу возраста и состояния здоровья может самостоятельно добраться до поликлиники и пройти медицинский осмотр. Пожилые жители отдаленных от медицинских организаций деревень в такой услуге нуждались давно. С начала 2020 года Шумерлинским комплексным центром социального обслуживания населения в ММЦ были доставлены 93 человека старше 65 лет. Они сдали лабораторные анализы, электрокардиограмму, прошли флюорографическое исследование, получили консультации офтальмолога и гинеколога. При этом хочется отметить безочередное обслуживание и проведение им дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний.

Такая работа делает медицинское обслуживание более доступным и положительно сказывается на увеличении продолжительности и улучшении качества жизни граждан старшего возраста. Налаженное межведомственное взаимодействие между учреждением социального обслуживания и медицинской организацией позволяет централизованно организовывать своевременные профилактические осмотры граждан пожилого возраста квалифицированными медицинскими работниками.

В свою очередь, пожилые люди, у которых нет возможности самостоятельно добираться в медицинское учреждение, очень довольны и выражают слова благодарности и признательности за внимательное и уважительное отношение к ним. Работу специалистов учреждения социального обслуживания и медицинской организации они оценивают положительно.

О. Родионова, специалист по соцработе.