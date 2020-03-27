27 Мар

Берегите себя и своих близких, оставайтесь дома!

Россия присоединилась к международному флэшмобу в борьбе с коронавирусом. «Мы остаемся здесь для вас, пожалуйста, оставайтесь дома для нас!» – призывают врачи всего мира в социальных сетях. Только при соблюдении всех профилактических мер мы победим болезнь вместе!

Автор записи: anna

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