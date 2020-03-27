Берегите себя и своих близких, оставайтесь дома!

Россия присоединилась к международному флэшмобу в борьбе с коронавирусом. «Мы остаемся здесь для вас, пожалуйста, оставайтесь дома для нас!» – призывают врачи всего мира в социальных сетях. Только при соблюдении всех профилактических мер мы победим болезнь вместе!