Берегите себя и своих близких, оставайтесь дома!

Россия присоединилась к международному флэшмобу в борьбе с коронавирусом. «Мы остаемся здесь для вас, пожалуйста, оставайтесь дома для нас!» – призывают врачи всего мира в социальных сетях. Только при соблюдении всех профилактических мер мы победим болезнь вместе!
Похожие записи '
27 Мар
«Забор раздора» строится…
В конце декабря прошлого года газета писала о проблеме жителей залинейной...
27 Мар
Китайские медики рассказали, как протекает заболевание коронавирусом по дням
1-4 дни. Повышенная температура может сопровождаться болью в мышцах, сухим...
26 Мар
МВД по Чувашской Республике опровергает недостоверную информацию
В ряде субъектов, в том числе в Чувашской Республике, распространяется...
Комментарии: