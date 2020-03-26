Ужесточен режим повышенной готовности в Чувашской Республики

Вчера, 25 марта, врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев внес изменения в распоряжение о введении режима повышенной готовности на территории Чувашской Республики.

Согласно новому документу на территории Чувашской Республики рекомендовано приостановить деятельность кинотеатров (кинозалов), театров, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, ночных клубов (дискотек) и иных развлекательных и досуговых заведений, а также плавательных бассейнов, фитнес-центров и других объектов физической культуры и спорта.

Юридическим лицам независимо от организационно-правовой формы и индивидуальным предпринимателям предложено отказаться от оказания услуг по предоставлению кальянов для курения в ресторанах, барах и кафе в целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).

Предпринимателям и торговым сетям предлагается расширить возможности дистанционного заказа товаров и доставки их на дом потребителям.

Жители Чувашии старше 60 лет должны будут находиться на карантине. «Режим самоизоляции поможет лицам старшего возраста, которые находятся в особой группе риска, обезопасить себя от возможного заражения», – отмечает врио Главы Чувашии Олег Николаев. При этом распоряжением руководителя региона телекоммуникационным компаниям рекомендовано не прекращать предоставлять услуги сотовой связи и подключения к интернету гражданам в возрасте старше 60 лет при нулевом или отрицательном балансе.

Содействие органам исполнительной власти Чувашской Республики, органам местного самоуправления в реализации мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции будет оказывать Министерство внутренних дел по Чувашской Республике.

Олег Николаев также распорядился в первоочередном порядке обеспечивать средствами индивидуальной защиты (масками) медицинских работников и иных лиц, контактирующих с заболевшими или имеющими признаки COVID-2019. Труд медиков и остальных работников, задействованных в обходах, оказании помощи гражданам, находящимся в режиме самоизоляции, одиноко проживающим пожилым людям и инвалидам, предложено поощрить.

«Ситуация с коронавирусом в нашем регионе остается контролируемой, но поскольку высок риск выявления новых инфицированных, мы вынуждены пойти на дополнительные превентивные меры, чтобы обеспечить безопасность жителей Чувашской Республики. Рассчитываю на понимание со стороны бизнес-сообщества. Хочу также поблагодарить всех медицинских работников, которые сегодня находятся на передовой и самоотверженно работают, чтобы не допустить широкого распространения этой болезни», – сказал Олег Николаев.

Напомним, что режим повышенный готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции действует на территории Чувашской Республики с 18 марта. Принимаются дополнительные меры, которые направлены на защиту жителей Чувашии от заражения респираторными заболеваниями. Особый режим будет действовать до соответствующего распоряжения Главы региона.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.