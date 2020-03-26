Состоялось заседание штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории города Шумерля

26 марта под руководством и.о. главы администрации города Шумерля Елены Туличевой состоялось заседание штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, главной темой которого стало обсуждение плана действий для реализации мер, озвученных в рамках телевизионного обращения Владимира Путина; принятие дополнительных превентивных мер, чтобы обеспечить безопасность граждан.

Напомним, что распоряжением администрации города с 18 марта 2020 года до особого распоряжения на территории Шумерли введен режим повышенной готовности, создан штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Приняты План («дорожная карта») по проведению профилактической работы среди населения и предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, а также Комплексный план мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории города Шумерля.

Руководителям предприятий, организаций и учреждений даны рекомендации, направленные на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в городе и соблюдение мер профилактики коронавирусной инфекции. В государственных, республиканских учреждениях и других структурах введено временное ограничение личного приема граждан. По линии МВД проводятся мероприятия в части контроля за пребывающими в город гражданами. Отменены все массовые культурно-развлекательные и спортивные мероприятия, занятия в секциях и кружках, приостановлена деятельность кинозала, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, клубов (дискотек) и иных развлекательных и досуговых заведений, а также плавательных бассейнов, фитнес-центров и других объектов физической культуры и спорта.

Представители Роспотребнадзора и медицины довели информацию о ситуации с коронавирусом в Чувашии, отметив, что жителей республики, которые находятся на домашнем карантине из-за коронавируса, стало больше. По данным Министерства здравоохранения Чувашской Республики по состоянию на утро 24 марта под медицинским наблюдением находятся 313 человек. Зараженный коронавирусом по-прежнему один. Медицинское обследование с начала года прошли 564 человека. В Шумерле под наблюдением остаются 6 «контактных» человек из 10, которые были в начале прошлой недели.

Представитель службы МВД отметил, что полицейские готовы оказать содействие медикам, службе Роспотребнадзора в части вручения предписания «контактным» шумерлинцам в случае их отказа, неадекватной реакции, какого-либо сопротивления.

Социальная служба активизировала работу со старшим поколением. Им оказывают помощь в покупке продуктов и лекарств, решении бытовых проблем.

В школах каникулы продлены еще на одну неделю, после чего обучение будет организовано в дистанционном режиме. В дошкольных учреждениях с 30 марта планируется отменить посещение.

Как отметила председатель штаба Елена Туличева, одна из основных задач на сегодня – получение оперативной информации, контроль за гражданами, кто посещал страны Евросоюза – «контактными» лицами. Население, вернувшееся из заграничных поездок в обязательном порядке должно извещать службу здравоохранения и самоизолироваться на двухнедельный срок. Отметим, что Федеральным центром ужесточена ответственность за несоблюдение карантина – законодательством вводятся жесткие наказания вплоть до уголовной ответственности. В Шумерле Единая дежурно-диспетчерская служба (2-26-47) в круглосуточном режиме принимает звонки от граждан, которые нуждаются в оказании помощи.

Елена Туличева отметила, что от оперативности работы штабы, эффективного межведомственного взаимодействия зависит здоровье и жизнь граждан, и каждый должен подходить максимально ответственно к своему участку работы. А главная ответственность лежит на самих шумерлинцах, которые должны проявить сознательность, с максимальной серьезностью относится к сложившейся ситуации.

Напомним, проконсультироваться по вопросам новой коронавирусной инфекции и передать сведения о лицах, прибывших из стран с зафикисированными случаями новой коронавирусной инфекции, о местах и дате пребывания, можно по телефону «горячей линии» Минздрава Чувашии 8 (8352) 26-14-14.

Также получить консультации специалистов-эпидемиологов по интересующим вопросам, передать информацию о лицах, прибывших в Чувашию из стран-очагов COVID-19, можно по телефонам Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике — Чувашии (88352)58-24-48, 58-51-66.

Сайт администрации города Шумерли.