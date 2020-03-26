Почта России запустила сервис отправки посылок по номеру телефона

Сервис отправки посылки в мобильном приложении Почты России пополнился новой функцией. Теперь пользователям необязательно указывать адрес получателя и знать его ФИО: достаточно ввести номер телефона адресата или выбрать его из своей телефонной книги.

Сервис отправки посылки по номеру телефона доступен при условии, если получатель указал свой адрес в мобильном приложении Почты России и включил функцию приема отправлений по номеру телефона. Отправителю будет виден только город доставки и индекс получателя. Персональные данные – фамилия и адрес – указываться не будут.

Новый сервис особенно актуален в условиях сложной эпидемиологической ситуации, поскольку позволяет полностью оформить и оплатить посылку в мобильном приложении, а в отделении связи просто оставить ее на барьере около оператора, не вступая в контакт с ним.

«Сегодня каждый третий человек в России делает покупки или заказывает услуги посредством своего гаджета, жители Чувашия в этом не исключение. Уверен, что новый сервис быстро наберет популярность – он очень прост и удобен в использовании», – отметил директор УФПС Чувашской Республики Владимир Тимофеев.

Источник

Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики.