26 Мар

Переносятся сроки заявочной кампании по приобретению путевок в детские оздоровительные лагеря

  • Минобразования Чувашии сообщает об изменении сроков проведения заявочной кампании по приобретению путевок в детские оздоровительные лагеря

    В республике в связи с проведением профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой короновирусной инфекции введен режим повышенной готовности (Распоряжение Главы Чувашской Республики от 18 марта 2020 г. № 113-рг). В связи с этим переносятся сроки проведения заявочной кампании по приобретению путевок в летние оздоровительные лагеря.

    Просим родителей (законных представителей) с пониманием отнесетесь к переносу сроков проведения данного мероприятия. О дате и сроках проведения заявочной кампании 2020 года по приобретению путевок в детские оздоровительные лагеря будет сообщено дополнительно.

Автор записи: anna

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