МВД по Чувашской Республике опровергает недостоверную информацию

В ряде субъектов, в том числе в Чувашской Республике, распространяется информация о ежедневных патрулях по торговым центрам с целью выявления детей и подростков. МВД по Чувашской Республике официально заявляет, что данная информация не соответствует действительности. Напоминаем, что за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность. МВД по Чувашской Республике призывает граждан проявлять бдительность и ориентироваться на официальные источники информации.

Пресс-служба МВД по Чувашской Республике.