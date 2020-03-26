26 Мар

Еще раз о самом главном

Олег Николаев обратился к жителям республики с напоминанием о соблюдении самых простых, но таких важных сейчас правил, с целью недопущения распространения вируса и сохранения здоровья граждан. 

Автор записи: anna

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