Доступ в учреждения культуры Чувашии временно ограничен

И.о министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Роза Лизакова комментирует: «В условиях режима повышенной готовности, объявленного врио Главы Чувашской Республики, с 18 марта 2020 года мы закрыли доступ для посетителей в музеи, архивы, библиотеки, театры и концертные учреждения Минкультуры Чувашии. Отменены все массовые мероприятия, приостановлен выезд творческих коллективов. Рекомендовано приостановить и деятельность кинотеатров и развлекательных центров. Это сделано прежде всего для сохранения здоровья наших жителей.

Следующая неделя с 30 марта по 3 апреля 2020 года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации для работников подведомственных учреждений Минкультуры Чувашии устанавливается нерабочей с сохранением заработной платы.

Несмотря на это, учреждения культуры республики перешли на работу в дистанционном формате. Прежде всего, мы обеспечили стабильный доступ к обширным справочно-информационным ресурсам республиканских библиотек и архивов через Интернет-порталы, по электронной почте. Мы предлагаем нашим зрителям посмотреть спектакли наших театров в режиме онлайн-трансляций, а познакомиться с культурным наследием и традициями народов России можно на объединенном портале «Культура.рф».

http://culture.cap.ru/

