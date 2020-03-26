В Шумерлинском районе приступили к подкормке озимых зерновых культур

В Шумерлинском районе сельхозтоваропроизводители приступили к проведению весенне-полевых работ. Первыми на поля района вышли труженики АО «Вурнарский мясокомбинат» и ООО «Кеннет». В настоящее время подкормлено 465 га озимых зерновых культур. Всего же сельскохозяйственным предприятиям района предстоит провести подкормку озимых зерновых культур на площади 1994 га, работа в данном направлении продолжается.

Для проведения весенне-полевых работ в сельхозпредприятиях имеется в наличии: минеральных удобрений 218,8 тонн в д. в., что составляет 97,1% от потребности.

Сайт администрации Шумерлинсого района.