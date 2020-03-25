Правительство республики одобрило социальные инициативы Олега Николаева

25 марта на заседании Кабинета Министров Чувашской Республики рассмотрен большой блок социальных вопросов, которые были проработаны по поручению врио Главы Чувашской Республики Олега Николаева.

Во исполнение указа руководителя региона одобрен проект закона об осуществлении единовременной выплаты отдельным категориям граждан Российской Федерации, проживающим на территории Чувашской Республики, в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

К знаменательной дате по 25 тысяч рублей выплатят инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей.

Как сообщила и.о. министра труда и социальной защиты Чувашской Республики Алена Елизарова, выплаты осуществляются за счет средств республиканского бюджета и будут произведены до 8 мая 2020 года.

«Сроки обозначены с небольшим запасом. После вступления в силу закона, в случае его одобрения депутатами Госсовета, данная работа будет начата незамедлительно», – сообщила она.

Ранее Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам к 9 мая 2020 года в размере 75 тысяч рублей. С учетом федеральной выплаты ветераны в Чувашии в целом получат по 100 тысяч рублей.

Кабинетом Министров Чувашии также рассмотрен и одобрен законопроект, направленный на усиление социальной поддержки граждан, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Документ предлагает установить вознаграждение одному из приемных родителей, опекуну (попечителю), осуществляющему опеку на возмездной основе за воспитание одного-двух детей в размере 3604 рублей, за воспитание трех и более детей – 5119 рублей. При условии принятия на воспитание шести и более подопечных детей второму приемному родителю либо единственному приемному родителю предлагается установить дополнительное вознаграждение в размере 5119 рублей.

«Размер вознаграждения приемным родителям рассчитан соразмерно росту среднегодовых индексов потребительских цен за 2017—2019 годы – на 9,38%», – отметила Алена Елизарова.

По инициативе врио Главы Чувашии Олега Николаева впервые с 2017 года будут проиндексированы государственные пособия гражданам, имеющим детей, а также ежемесячные денежные выплаты труженикам тыла военных лет, ветеранам труда, ветеранам труда Чувашской Республики, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий. Сегодня Правительство республики приняло постановления, в соответствии с которыми предусмотрено увеличение размеров данных выплат в 1,09 раза. Будут проиндексированы начисления с 1 января 2020 года. Перерасчет планируется произвести в середине апреля. Средства на данные меры социальной поддержки предусмотрены в республиканском бюджете Чувашской Республики.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.

