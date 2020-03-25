Подкормка озимых идет в хозяйствах 18 муниципальных районов республики

«Подкормка озимых зерновых культур и многолетних трав ведется в хозяйствах 18 муниципальных районов, всего подкормлено более 24 тыс. га», — сообщил заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Сергей Артамонов сегодня на заседании Кабимина Чувашии.

По словам министра, в нынешнем году начало весенних полевых работ самое раннее за последние десять лет.

В республике яровой сев планируется провести на 310 тыс. га. Вся посевная площадь в 2020 году прогнозируется на уровне 548 тыс. га, что на 6,6 тыс. га больше уровня прошлого года.

Основа урожая текущего года уже заложена. Осенью посеяно 93,2 тыс. га озимых зерновых культур. Их состояние, в отличие от прошлого года, не вызывает серьезных опасений. На долю посевов в плохом состоянии приходится менее 5%, отметил Сергей Артамонов.

Республика в полном объеме обеспечена семенами яровых зерновых, зернобобовых культур (102% к плану засыпки). По данным филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Чувашской Республике, доля кондиционных семян составляет 91% (44,6 тыс. тонн). Качество семян значительно выше показателя прошлого года (в 2019 г. – 85%).

Для получения хорошего урожая ежегодно необходимо вносить минимум 15,5 тыс. тонн д. в. минеральных удобрений, из них 11,4 тыс. тонн – весной. В настоящее время имеется в наличии 11 тыс. тонн д. в., или 71,1% от общей потребности (96,5% от весенней потребности). Завоз минеральных удобрений хозяйствами республики продолжается.

Обеспеченность дизельным топливом составляет 59,4% (на уровне прошлого года), автомобильным бензином – 44,1% (на уровне прошлого года). Полностью обеспечены дизельным топливом сельхозпроизводители Канашского, Красночетайского и Яльчикского районов, менее 10% обеспеченность – Ядринского (7,5%) района.

Приказом Минсельхоза Чувашии создан Штаб по проведению сельскохозяйственных полевых работ 2020 года. В муниципальных районах республики проведены агроинженерные конференции, где обсуждена готовность сельхозпроизводителей к проведению сезонных полевых сельскохозяйственных работ.

В целях оперативного решения вопросов, связанных с обеспечением минеральными удобрениями, горюче-смазочными материалами, семенами сельскохозяйственных культур, открыта «Горячая линия».





Источник: Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики.