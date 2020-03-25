Переход на дистанционный формат обучения школьников на контроле у врио Главы Чувашии

Вопросы организации образовательного процесса в период угрозы распространения коронавирусной инфекции обсуждены на рабочем совещании, которое провел 25 марта врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев.

Руководитель республики обратил внимание, что в связи с решением о переходе по завершении каникул на дистанционное обучение школьников, предварительно запланированном до 12 апреля, у родителей, учащихся и педагогов возникает множество вопросов, связанных с алгоритмом действий в рамках удаленной формы учебы.

«Конечно, всех волнует и качество самого образовательного процесса. За 10 дней, особенно когда речь идет о точных науках, может произойти серьезное отставание от программы. Все вопросы должны быть четко отработаны. Главное, мы должны дать понятную внятную информацию людям», – отметил врио Главы региона.

Как отметил и.о. министра образования и молодежной политики Чувашии Сергей Яковлев, обучение будет организовано на базе электронных ресурсов, рекомендованных Министерством просвещения Российской Федерации. На каждой из образовательных интернет-площадок представлено более 100 тысяч уникальных задач, тематических курсов, видеоуроков, заданий для самопроверки, каталог музеев, фильмов и музыкальных концертов. Это, например, Российская электронная школа, Московская электронная школа, Яндекс.Учебник, ЯКласс, Учу.ru и т.д. Ссылки на уроки и задания планируется отправлять ученикам через электронные дневники в рамках расписания.

Отмечено, что при необходимости допускается интеграция очной формы обучения с дистанционными технологиями. В частности, когда материал сложен для освоения в заочном формате или когда отсутствует техническая возможность. Последний вариант особенно актуален для малокомплектных школ.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики Алла Салаева обратила внимание на разный уровень и разную практику внедрения в школах республики информационно-коммуникационных технологий, использования электронных форм подачи учебной информации, в связи с чем требуется разработка общего стандарта и рекомендаций по организации школьных уроков.

Врио Главы Чувашии поддержал данное предложение, поручив подготовить понятную и доступную для всех модель проведения школьных занятий с наглядной демонстрацией алгоритма взаимодействия ученика и учителя.

Олег Николаев указал на необходимость до конца недели завершить все организационные мероприятия по переходу к дистанционному обучению, затем организовать широкое разъяснение среди населения.

«Мы должны максимально подготовить людей, решить и ответить на все вопросы, которые волнуют учеников, родителей, преподавателей», — поставил задачу Олег Николаев.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.