Нарисуй историю семьи!

Ежегодно к 1 июня Международный общественный фонд содействия духовно-нравственному возрождению современного общества «Фонд апостола Андрея Первозванного», Россвязь, АО «Марка» проводят конкурс детских рисунков. В 2020 году мы вспоминаем Великую Отечественную войну.

В конкурсе «Великая Победа и история моей семьи» могут принимать участие ученики общеобразовательных учреждений, художественных школ, воспитанники семейно-ориентированных общественных организаций и воскресных школ. Конкурс проводится по трем возрастным категориям: 6-9 лет, 9-14 лет, 14-18 лет.

Прием заявок на участие осуществляется до 17 апреля 2020 года на сайте artcontract.ru.



Итоги конкурса будут обнародованы 30 апреля на сайтах фонда (www.fap.ru) и АО «Марка» (www.rusmarka.ru), а также на страницах официальных групп АО «Марка» в социальных сетях (vk.com/itcmarka, business.facebook.com/rus.marka). Участники конкурса получат сертификаты от организаторов конкурса, финалисты и победители — дипломы. На основе рисунка победителя будет выпущен государственный знак почтовой оплаты — маркированный конверт, тиражом 100 тыс. экземпляров.

Смотрите Положение о Конкурсе.

Управление общественных связей ФАП.