Летние Олимпийские игры перенесены на более поздний срок

По решению Международного олимпийскго комитета (МОК) летние Олимпийские игры — 2020, которые должны были пройти с 24 июля по 9 августа в Токио, перенесены на более поздний срок из-за пандемии коронавируса.

Соревнования состоятся не позднее лета 2021 года. Новые даты пока не объявлены.

«В сложившихся обстоятельствах и основываясь на актуальных данных ВОЗ, президент МОК и премьер-министр Японии достигли договоренности о том, что дата проведения Олимпийских игр в Токио будет изменена. Соревнования состоятся в более поздние сроки в интересах безопасности и здоровья спортсменов, а также всех вовлеченных в организацию и проведение соревнований. Игры состоятся не позднее лета 2021 года», — говорится в заявлении Международного олимпийского комитета.

Также было решено, что олимпийский огонь останется в Японии. Название соревнований будет сохранено как Олимпийские игры Токио-2020.

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков поддержал решение МОК о переносе Игр-2020.

«Мы с пониманием относимся к решению Международного олимпийского комитета и Оргкомитета Игр-2020 о переносе сроков проведения Олимпиады и полностью поддерживаем позицию МОК о приоритете обеспечения здоровья и безопасности спортсменов, участников соревнований и всего Международного спортивного сообщества. Очевидно, что это решение было очень непростым и принималось в условиях беспрецедентной ситуации, связанной с пандемией коронавируса и глобальных последствий для человечества. Мы надеемся, что в конечном итоге Олимпийские Игры в Токио пройдут в атмосфере грандиозного всеобщего праздника и послужат делу объединения стран и народов, в чем сейчас мир нуждается особо, с моей точки зрения. Нам предстоит много совместной работы, но хочу подчеркнуть, что обозначенные в сегодняшнем совместном заявлении МОК и ОКОИ 2020 новые сроки проведения Игр с акцентом на весну 2021 года, выглядят в сложившихся обстоятельствах оптимальными. Поскольку, во-первых, позволяют международным федерациям по видам спорта сохранить необходимый формат проведения всех квалификационных и отборочных состязаний, а, во-вторых, не ломать календарь основных событий и соревнований следующего года. ОКР продолжит подготовку к Играм в Токио в полном формате с учётом изменившихся сроков проведения. Мы также продолжим вести все необходимые консультации с МОК и другими международными организациями для обеспечения конструктивного диалога по всем актуальным вопросам», — говорится в заявлении Станислава Позднякова, опубликованном на официальном сайте Олимпийского комитета России.

Источник: Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики.

