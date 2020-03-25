Изменится механизм поддержки инвестиционных проектов

25 марта врио Главы Чувашии Олег Николаев провел очередное заседание Кабинета Министров Чувашской Республики.

Один из вопросов повестки дня касался изменения механизма государственной поддержки инвестиционной деятельности на территории республики. Соответствующий законопроект представил заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Иван Моторин.

В документе речь идет о финансировании строительства (реконструкции) объектов капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктуры, подлежащих включению в республиканскую адресную инвестиционную программу, являющихся неотъемлемой частью планируемого к реализации инвестиционного проекта в сфере промышленного производства и агропромышленного комплекса.

Как отметил Иван Моторин, господдержку предлагается осуществлять в форме предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение затрат, понесенных в целях создания инфраструктуры. Предоставляться она будет на конкурсной основе по решению Совета по инвестиционной политике.

«На мой взгляд, очень верная форма поддержки. Федеральный законодатель аналогичную норму предусмотрел в законе «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации». Таким образом — мы обеспечиваем — ускорение процесса реализации инвестиционного проекта, прозрачность использования бюджетных средств и, самое главное, повышаем эффективность использования средств, которые направляются на поддержку», — подчеркнул Олег Николаев.

Напомним, данная форма государственной поддержки предусмотрена проектом федерального закона «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации», который был одобрен Государственной Думой Российской Федерации в третьем чтении 19 марта 2020 года.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.

