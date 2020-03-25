Игорь Буренков обсудил с руководством Республики Татарстан и Самарской области вопросы общественно-политического развития и подготовки к общероссийскому голосованию по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

23-24 марта 2020 года в Казани и Самаре заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игорь Буренков провел совещания с руководителями избирательных комиссий и органов исполнительной власти Республики Татарстан и Самарской области. Обсуждалась общественно-политическая ситуация в регионах и их готовность к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию России.

Игорь Буренков акцентировал внимание участников совещаний на необходимости информирования граждан о предстоящем общероссийском голосовании, разъяснения предложенных Президентом РФ поправок в Основной Закон страны. Заместитель полномочного представителя призвал использовать все имеющиеся инструменты, чтобы голосование прошло на самом высоком уровне с соблюдением требований закона.

При этом Игорь Буренков подчеркнул, что первостепенной задачей органов власти является безопасность жизни и здоровья граждан: «Необходимо принять дополнительные меры для защиты наших граждан от коронавируса, включая использование средств индивидуальной защиты членов избирательных комиссий и дезинфекцию помещений для голосования».

В ходе совещаний также обсуждались вопросы информирования населения об инициативах Президента России и реализации национальных проектов. Рассмотрены результаты работы органов власти регионов с системой «Инцидент-менеджмент».