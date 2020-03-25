В Шумерле сироте вручили ключи от нового жилья

Одним из наиболее важных и сложных вопросов в области защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является обеспечение указанной категории лиц жилыми помещениями.

25 марта большое и значимое событие произошло в жизни сироты, связанное с освоением и благоустройством своего собственного жилья: по программе обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, заместитель главы администрации города Шумерля – начальник отдела образования, молодежной и социальной политики Ирина Сасакина вручила представителю данной категории ключи от квартиры.

Шумерле на 2020 год выделено из федерального и республиканского бюджетов субсидий на приобретение двух квартир по договорам специализированного жилищного фонда.

По состоянию на 25 марта в списке состоят 39 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, у 10 из них возникло право на получение жилья.