В Чувашии студенты-медики помогут операторам «горячей линии» отвечать на вопросы по коронавирусу⠀

Напомним, что Министерством здравоохранения Чувашской Республики на базе БУ «Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» организована круглосуточная «горячая линия» по коронавирусу. Если Вы живете в Чувашии, то по возвращении из любой страны, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусом, Вы должны позвонить на «горячую линию» Министерства здравоохранения Чувашской Республики, по телефону 8 (8352) 26-14-14.

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24 марта прошло обучение волонтеров. Студенты-медики вызвались помочь операторам «горячей линии» с ответами на вопросы по коронавирусу. В сутки к ним поступает больше 100 звонков. Занятие с волонтерами провела главный внештатный специалист по медицинской психологии Минздрава Чувашии Оксана Рындина.

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Единый телефон «горячей линии» работает круглосуточно. Однако, звонки не экстренного характера, поступившие на единую «горячую линию» в выходные дни и в нерабочее время, принимаются на отсроченное обслуживание. Оставив контактные данные, граждане смогут получить ответ специалиста на следующий рабочий день. Если же обратившимся на телефон «горячей линии» необходима экстренная медицинская помощь, специалист переведет звонок на службу скорой медицинской помощи.

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