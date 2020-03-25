УВАЖАЕМЫЕ ЗАЯВИТЕЛИ!

С 24 марта 2020 года воспользоваться услугами органов ЗАГС Чувашской Республики можно будет по предварительной записи.

В целях предупреждения распространения на территории Чувашской Республики новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) и на основании распоряжения временно исполняющего обязанности Главы Чувашской Республики О.А. Николаева от 18 марта 2020 года № 113-рг «О введении режима повышенной готовности на территории Чувашской Республики с 18 марта 2020 г. до особого распоряжения» с 24 марта 2020 года обслуживание заявителей во всех отделах ЗАГС Чувашской Республики, временно будет осуществляться по предварительной записи по телефону, электронной почте.

Контактные данные органов ЗАГС Чувашской Республики: http://www.minust.cap.ru/deyateljnostj/activity/deyateljnostj-organov-zags/kontakti/yuridicheskie-(elektronnie)-adresa-organov-zags-ch

Кроме того, заявления о рождении ребенка, о заключении брака, о расторжении брака, о смерти и о выдаче повторных свидетельств (справок) можно заполнить и направить в органы ЗАГС Чувашской Республики в электронном виде через единый Портал государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru

Предлагаем лицам, желающим произвести государственную регистрацию заключения брака в торжественной обстановке, перенести ее на более поздний срок, а в случае невозможности – ограничить количество участников мероприятия (не более 10 человек, включая сотрудников органов ЗАГС).

Сайт администрации города Шумерли.

