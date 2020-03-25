Владимир Путин обратился к россиянам в связи со сложившейся ситуацией по коронавирусу

Сегодня, 25 марта 2020 года, президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам в связи с ситуацией вокруг распространения коронавируса.

«Все меры, которые принимаются и будут приняты, сработают, дадут результат, если мы профвим сплоченность. Если государство и граждане будут действовать вместе. Нам нужно помнить о личной ответственности».

При суммах вкладов более 1 млн рублей ввести налог на проценты от депозита в размере 13%.

Все выплаты доходов из офшоров должны облагаться соответствующим налогом. Тем, кто выводит свои доходы на зарубежные счета, увеличить ставки налога до 15%.

С 30% до 15% снизить размер страховых взносов на сумму зарплат, превышающих МРОТ.

Для компаний из секторов, наиболее потрадавших, - мараторий на подачу заявлений о банкротстве на 6 месяцев и на взыскание штрафов.

Малый и средний бизнес. «Наша важнейшая задача: обеспечить стабильность на рынке труда. Предлагаю для наиболее пострадавших отраслей ... Предоставить отсрочку по всем налогам кроме НДС на ближайшие 6 месяцев и взносам в соцфонды для микроорганизаций, отсрочку по кредитам также на 6 месяцев».

«Предлагаю обсудить каникулы по потребительским и ипотечным кредитам». Если доход сократился более чем на 30%.

Потерявшим работу: увеличить пособие по безработице до 12 130 рублей.

Оплата больничных: не менее одного МРОТ в месяц.

Семьям с детьми, имеющим право на соцподдержку, — ежемесячно по 5 тысяч рублей дополнительно.

Выплаты к 75-летию Победы — провести до майских праздникам, в апреле.

Все соцпособия и льготы в течение ближайших 6 месяцев продлеваются автоматически, «без хождения по инстанциям». Т.е. в этот период подтверждать доходы малоимущим не надо.

Путин просит россиян проявить дисциплину и ответственность, соблюдать все рекомендации врачей и «прежде всего, побыть дома».

С субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля — нерабочая неделя в России с сохранением зарплаты.

О голосовании по Конституции: «Вы знаете, как серьезно я к этому отношусь... Но абсолютным приоритетом для нас являются здоровье, жизнь, безопасность людей». Перенос всероссийского голосования по Конституции на более позднюю дату. Точная дата будет объявлена позднее, на основе рекомендаций специалистов.

"Благодаря заранее принятым мерам нам в целом удается пока сдерживать распространение. Но Россия в силу своего географического расположения не может отгородиться, полностью заблокировать проникновение инфекции в РФ невозможно".

Мы видим, как остро развивается ситуация с эпидемией коронавируса в мире. Под ударом оказалась вся мировая экономика".