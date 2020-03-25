АПМБ Чувашии в топ-10 российских компаний, выдающих займы бизнесу

Национальное Рейтинговое Агентство подготовило рэнкинг компаний микрофинансового сектора по итогам их деятельности в IV квартале 2019 года. Исследование проводилось на основе анкетирования микрофинансовых и микрокредитных организаций, в нем приняли участие более 50 компаний.

В целом по России совокупная динамика роста рынка микрозаймов по итогам IV квартала 2019 года составила ~6%, или ~30% с начала года. И в розничном сегменте, и в сегменте малого и среднего бизнеса растут как число займов, так и средняя сумма займа.

Среди компаний, выдающих займы с обеспечением, в топ-10 попало Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса Чувашской Республики. АПМБ оказалось на 9 месте рейтинга, размер обеспеченного портфеля по итогам IV квартала 2019 года – 648 млн 299 тыс. рублей.





Кроме того, наша микрофинансовая организация на 7 месте в рейтинге компаний в сегменте малого и среднего бизнеса, а также на 19 месте в рейтинге по CIR – показателю, отражающему эффективность ведения бизнеса.

Опубликовано25 марта 2020

16:21РаспечататьПоделиться© 2000 — 2020. Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики