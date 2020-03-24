Шумерлинцы комментируют поправки в Конституцию

Елена Голованова, председатель Совета женщин города Шумерли:
- Одна из предложенных россиянами и одобренных поправок является дополнительная статья 671, состоящая из 4 пунктов. Так вот, в 4-ом пункте как раз говорится о детях как о важнейшем приоритете государственной политики России. Эта поправка закрепляет в Основном законе страны ответственность органов государственной власти и общества в целом за создание условий, способствующих всестороннему развитию юных россиян. Мне кажется, это отражает знакомый старшим поколениям принцип «Всё лучшее – детям». А значит, будут создаваться детские образовательные центры, развиваться детское здравоохранение, повысится внимание к безопасности детей, к роли семьи в воспитании детей, оставшихся без попечения.
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